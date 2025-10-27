Ieri, nel corso dello speciale pomeridiano di Amici 25, Alessandra Celentano ha sospeso la maglia al suo allievo Emiliano. Il ballerino, dopo la puntata, scoppia in lacrime e si sfoga con i suoi compagni.

La reazione di Emiliano dopo la puntata di Amici 25

Non sono mancate le emozioni, ieri, ad Amici 25 durante il tradizionale appuntamento della domenica. Nello corso dello speciale pomeridiano infatti ben tre allievi (Frasa, Matilde e Tommaso) sono stati eliminati e hanno così dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. Ma non è finita qui. A fine puntata a prendere parola è stata Alessandra Celentano, che ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo Emiliano. Dopo aver fatto esibire il ballerino, la prof ha rimproverato il giovanissimo artista, affermando duramente:

“Non ho visto applicare le solite correzioni, era tutto sporchissimo. Per me non è sufficiente. Non sono contenta del lavoro che stai facendo, non è abbastanza per le doti che hai. Per questo che ti levo la maglia. Io voglio risultati”.

Dopo la puntata di Amici 25 non è tardata naturalmente ad arrivare la reazione di Emiliano, che è scoppiato in lacrime. Tornato in casetta, il ballerino si è poi sfogato con alcuni dei suoi compagni d’avventura e mostrando le sue fragilità ha affermato: “Tutto mi sarei aspettato tranne che mi togliesse la maglia. Non capisco. Ho fatto quattro puntate, non stiamo parlando di un anno. Le puntate che ho fatto non mi sembra siano andate male. Tanto non mi ridarà mai la maglia. In una settimana non riesco ad attuare tutte le correzioni”.

Emiliano, dopo la puntata, reagisce così alla sospensione della maglia #Amici25 pic.twitter.com/JNQiYGlyyQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 27, 2025

Emiliano ha tuttavia ricevuto l’affetto dei suoi compagni e nei prossimi giorni si impegnerà al massimo per riavere la maglia di Amici 25. Ma cosa accadrà nel corso della prossima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo.

