Questo pomeriggio ad Amici 25 Maria De Filippi a sorpresa ha speso delle parole su Valentina, allieva di Rudy Zerbi. La conduttrice ci ha tenuto a fare un appunto importante sulla cantante.

Cosa ha detto Maria De Filippi ad Amici 25

La puntata di oggi pomeriggio di Amici 25 è stata caratterizzata non solo dall’assenza in studio di Emiliano e dalle varie gare di canto e ballo e conseguenti sfide. Ma anche da un particolare complimento fatto da Maria De Filippi a un’allieva della scuola.

La conduttrice di Amici 25 non è solita esporsi sotto questo punto di vista. C’è da dire che stavolta ci ha tenuto a spendere della parole sull’allieva di Rudy Zerbi, Valentina. La cantante oggi è arrivata terza nella gara di canto, dopo essersi esibita sulle note di Thousand Miles di Vanessa Carlton.

Alla cantante di Amici 25 arrivata al giudizio davanti alla giuria è stato detto dai tre giudici Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolo De Devitiis, che deve migliorare nell’interpretazione. Un tasto evidentemente molto dolente per l’allieva, come confidato poi a Maria De Filippi, che si è resa conto del suo cambio d’umore.

La conduttrice ha detto subito: “È dall’inizio dell’anno che lavora su questo aspetto e sta studiando tantissimo su questa cosa. In aula lavora su questa cosa e ci mette talmente tanto cuore che finisce per scoppiare a piangere”.

Sempre la conduttrice di Amici 25, però ci ha tenuto a spendere della parole sorprendenti sulla cantante. All’allieva di Rudy Zerbi, infatti, la conduttrice ha detto all’allieva che nel mentre tornava al suo posto, di essere una persona molto educata e ci ha speso parole al miele per lei, complimentandosi con i suoi genitori per questo:

“Va detto lei è una persona educatissima. Volevo fare i complimenti ai tuoi genitori. Lei è una mosca bianca”, ha detto Maria De Filippi in puntata ad Amici 25.

Parole che sicuramente non sono usuali. Ma una professionista come lei nota ogni minimo dettaglio sugli allievi della scuola e di tanto in tanto capita che ci tenga a sottolinearlo, come accaduto oggi ad Amici 25 con Valentina.

