Niente da fare per Flavia ad Amici 25! La sua insegnante Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia alla sua allieva e lei non l’ha presa affatto bene.

Amici 25, Anna Pettinelli sospende la maglia a Flavia

Oggi pomeriggio durante il daytime di Amici 25 abbiamo assistito a un momento di tensione. Anna Pettinelli a inizio puntata ha convocato a centro studio la sua allieva Flavia, comunicandole la scelta di sospenderle la maglia: “Sì, voglio parlare con lei. Ne abbiamo parlato anche in settimana. Sei in una fase di stallo”.

“Non più. Sono quel tipo di persona che ci pensa…”, ha subito detto Flavia di Amici 25.

Anna Pettinelli ha comunque affermato che era necessario un momento di riflessione, mettendo in discussione il suo banco:

“Non contesto che tu non abbia tecnica, ma tu non riesci a tirare fuori l’emozione e quello che ti è stato contestato tante volte. Quindi devi riconsegnarmi la maglia”.

La reazione dell’allieva

Come ha preso questa scelta di Anna Pettinelli, l’allieva di Amici 25? Flavia è rimasta un po’ spiazzata e ha ammesso di non essere d’accordo con quanto detto dalla sua insegnante:

“Non condivido per niente, perché in questo mese, mi sono trovata spesso a confrontarmi con l’ultimo posto. Ciò che non ho mai tolto è l’emozione. Ho avuto problemi con emozione e ansia, adrenalina. Ma ho fatto tutte le lezioni e sono andate bene”.

Dalla sua Anna Pettinelli è stata irremovibile: “Non ti contesto l’impegno e ho bisogno di riflettere. Eventuale eliminazione? Penso al Serale e sono perplessa”.

Così Flavia ha chiesto di poter cantare, perché non si aspettava per niente questa reazione da parte della sua insegnante. Nonostante l’impegno, però, è servito a poco. Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia di Amici 25. Come sappiamo dalle successive anticipazioni, però, nei prossimi daytime succederà qualcosa (QUI I DETTAGLI).

Rudy Zerbi è intervenuto sostenendo di non avere chiaro il punto di Anna Pettinelli e ci ha battibeccato per questo motivo. “No, non sei chiara”, ha detto l’insegnante, mentre la sua collega ha sostenuto di averla vista demotivata. Ora cosa succederà? Flavia riuscirà a difendere il suo posto nella scuola di Amici 25?

