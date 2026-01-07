Dopo la puntata Flavia e Opi si sono mostrati furiosi con la loro professoressa Anna Pettinelli. I due allievi di Amici 25, si sono lasciati andare alle lacrime, hanno sbattuto porte, si sono sfogati e chiesto un immediato confronto con l’insegnante.

Flavia perde le staffe dopo la puntata di Amici 25

Un daytime di Amici 25 decisamente scoppiettante quello a cui abbiamo assistito oggi, subito dopo le feste natalizie. Ebbene abbiamo ripreso esattamente da dove ci siamo interrotti: la sospensione della maglia di Flavia e la sfida che dovrà affrontare Opi. Entrambi gli allievi hanno preso questa situazione davvero molto male.

Flavia dopo aver lasciato lo studio è corsa prima in sala relax, dove si è sfogata, per poi tornare in Casetta. L’allieva, molto nervosa, ha sbattuto qualche porta dalla rabbia, la lanciato la borsa che aveva con sé e si è lasciata andare alle lacrime e ad alta voce ha detto tutto ciò che le passava per la testa.

La prof Pettinelli ha sospeso la maglia a Flavia e subito dopo la puntata reagisce così #Amici25 pic.twitter.com/Ft0hGTjLs7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 7, 2026

Poco dopo l’allieva si è sfogata anche con i suoi compagni e a supportarla, su tutti, è arrivato Plasma, con il quale ha intrapreso una conoscenza in Casetta ad Amici 25.

La dura reazione di Opi dopo la sospensione della maglia

Anche per Opi però non è stata da meno. Presa la maglia rossa della sfida, il cantante di Amici 25 è sembrato decisamente molto deluso e stufo di trovarsi continuamente in una situazione simile e si è così confidato con Michele una volta tornato in Casetta.

Opi ha indossato la felpa della sfida e si sfoga con Michele #Amici25 pic.twitter.com/NUGthJQToT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 7, 2026

Amici 25: Flavia e Opi si confrontano con Anna Pettinelli

Successivamente entrambi hanno chiesto di poter incontrare la loro insegnante. Si sono presentati insieme in saletta.

“Sono inca**ato nero perché sono finito in sfida. Non era un pezzo che mi avrebbe messo in risalto. A me interessa crescere. Io ho un’idea di quello che voglio fare. Canto sempre le solite cose”, ha detto lui piuttosto seccato.

Opi si confronta con la sua prof Anna Pettinelli #Amici25 pic.twitter.com/mQK8Q6Qz8r — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 7, 2026

Anna Pettinelli gli ha spiegato che bisogna sperimentare e che purtroppo il suo rendimento è altalenante, anche se l’allievo di Amici 25 non si è detto affatto d’accordo. “Apri la mente, devi fare cose diverse anche. Siete tutti forti”, ha ribadito l’insegnante. Secondo Opi la professoressa dovrebbe confrontarsi con lui sulla scelta dei pezzi.

Anche Flavia ha affermato di essere molto contrariata dalla sospensione della maglia. Per Anna Pettinelli la cantante ha perso sicurezza: “Per me al momento non sei da Serale. Sei carente nell’interpretazione e risulti fredda. Canti tutto uguale. Non aggiungi niente a quello che fai”. L’allieva non si è detta d’accordo e pensa che rispetto alle parole della sua prof, in realtà, sia migliorata.

Entrambi sperano di poter far ricredere la docente di Amici 25 e hanno fatto una proposta alla produzione: presentare delle esibizioni con dei pezzi scelti da loro. Quale sarà il responso?

