È scoppiata una discussione in casetta ad Amici 25. Plasma è finito nel mirino di alcuni allievi e litiga con loro (c’entra anche Flavia).

Amici 25, Plasma nel mirino degli allievi

Il daytime di Amici 25 di oggi si è aperto sì con l’omaggio a Ornella Vanoni, ma nel corso della puntata abbiamo assistito anche a un’accesa lite tra allievi. Per prima cosa Michele, Opi, Riccardo e Gard si sono riuniti in giardino per fare un discorso a Plasma, a detta loro cambiato da quando si è avvicinato a Flavia. I ragazzi l’hanno rimproverato perché, a detta loro, il cantante pare la difenda a prescindere anche quando lei sbaglia.

“Non si può più dire niente a lei, che sei subito lì a difenderla, quando tu dovresti difendere noi”, ha esordito Riccardo. Dalla sua l’allievo di Amici 25 ha detto di volere bene a tutti loro e di non avere delle gerarchie di certo. Peraltro ha giustificato Flavia sostenendo che per quest’ultima non sarebbe un periodo facile e quindi per questo va in protezione, sebbene lei sappia difendersi da sola.

“Ma questo vale anche per gli altri, che c***o dici? Tu pensi di parlare sempre per gli altri. Tu sei cambiato totalmente”, è intervenuto Gard. Questa situazione ha surriscaldato gli animi nella scuola di Amici 25, con Plasma che ha fatto sapere di difenderla perché conosce la situazione di Flavia, ma non può conoscere quella di tutti.

L’episodio in questione si è verificato prima della registrazione del pomeridiano, trasmesso domenica pomeriggio su Canale 5. Ma non è finita qui.

Scoppia una discussione in Casetta

Plasma durante l’ultima puntata di Amici 25 è finito in sfida per volontà dei suoi stessi compagni, anche da parte di coloro che reputa amici. Il cantante non ha molto gradito questa mossa ed è sbottato, sottolineando come sia stato mandato in sfida, solo perché loro gli hanno rimproverato di essersi sentiti abbandonati.

Inutile dirvi che questo ha scaturito una lite tra allievi nella scuola di Amici 25. Plasma non ha apprezzato come il suo impegno e le sue barre non siano state apprezzate. Secondo lui sarebbe dovuta andare in sfida Angie e non lui.

Opi ha sostenuto che gli sarebbe mancato qualcosa al suo amico in questa interpretazione. Secondo Michele i giudici avrebbero valutato l’aspetto vocale di Plasma e non tanto le barre e lui a riguardo ha sottolineato che proprio quelle sono il suo punto forte. Insomma ognuno ha dato le sue motivazioni, ma quanto detto non sembra aver convinto.

“Hai risentimento per quanto successo nei giorni scorsi”, ha aggiunto Plasma. Dalla sua Opi ha affermato che non è così. “Io se devo dire qualcosa la dico”, ha detto ancora l’allievo di Rudy Zerbi.

“Io posso capire che magari a voi non sia arrivato, era molto matura. Ma c’è un lavoro autoriale importante dietro. Voi magari non capite e sapete perché non scrivete…”, ha proseguito Plasma. Opi però non ci è stato e ha fatto presente che lui scrive pezzi, ma non sui brani di altri.

“Il tuo inedito non l’hai scritto tu”, ha sferrato Plasma ancora. “No adesso, mi fai girare il ca**o. L’ho scritto con dei musicisti perché la musica non la metti in SIAE? Ma che c***o dici e discorsi fai. Se non sai parlare al momento evita. Non devi prendertela con me perché sei in sfida”. Per giustificarsi l’allievo ha ribattuto sostenendo di aver fatto quell’appunto perché è stato proprio Opi a dire che non scrive su brani di altri artisti.

La situazione si è scaldata e ha coinvolto poi anche Gard, che si è detto in disaccordo con le parole di Plasma. Quest’ultimo però ha lanciato una bordata: “Ma la strofa che hai cantato oggi te l’ho scritta io”. Ed è qui che è riesplosa ancora la discussione. “Vola in basso e non l’hai scritta solo tu e non l’hai scritta tu. Se hai le scatole girate non è colpa mia. Hai un atteggiamento del ca**o e devi imparare a gestirlo. Tu sei sempre lì a sminuire gli altri. Non sei solo tu, tutti hanno il loro da dire. Te lo dico perché ti voglio bene”.

Ripensandoci Plasma in disparte con Flavia ha riconosciuto di avere sbagliato e si è fatto prendere dai sensi di colpa.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X