Bellissimo l’omaggio che tutti i ragazzi di Amici 25, sia cantanti che ballerini, hanno riservato oggi durante il daytime a Ornella Vanoni, sulle note di “Domani è un altro giorno”.

L’omaggio degli allievi di Amici 25 a Ornella Vanoni

È come se con la morte di Ornella Vanoni, la musica si fosse fermata lasciando un silenzio assordante. In tanti la stanno giustamente ricordando e rendendo omaggio, anche nella giornata di oggi in cui si sono tenuti i suoi funerali in una piovosa e commossa Milano, la sua amata città. La scomparsa dell’amata cantante ha toccato tutti, dai più adulti ai giovanissimi che la stimavano e apprezzavano per le sue canzoni così come per il suo essere. Non sono stati da meno i ragazzi della scuola di Amici 25.

Gli allievi di canto e di ballo del talent show condotto da Maria De Filippi si sono uniti in studio e hanno reso un bellissimo e toccante omaggio a Ornella Vanoni. La puntata del daytime si è aperta per l’appunto con l’ultima ospitata dell’artista ad Amici 25, in cui è stata giudice esterna. L’inquadratura si è poi spostata sullo studio.

Tutti gli allievi, come mostrato dal video, si sono mostrati seduti sulla scalinata dove solitamente ci sono i banchi. All’unisono cantanti e ballerini hanno interpretato “Domani è un altro giorno”. Molto emozionati, i ragazzi, hanno dato del loro meglio. L’esibizione si è conclusa con la voce registrata di Ornella Vanoni, che li accompagnava, come se fosse un duetto.

Il momento si è concluso con un lungo applauso da parte dei ragazzi di Amici 25. La scena ovviamente è diventata virale in rete e il pubblico ha molto apprezzato il gesto di ricordare in questo modo una vera regina della musica italiana come Ornella Vanoni.

