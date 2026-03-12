In queste ore è stato rivelato quando inizia il Serale di Amici 25: ecco la data della prima puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi.

La data di inizio del Serale di Amici 25

Il Serale di Amici 25 sta ufficialmente per partire! Pochi giorni fa è infatti andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano, durante la quale sono state consegnate le ultime maglie dorate. A sorpresa, la produzione ha deciso all’ultimo momento di estendere il numero d’accesso alla fase finale del talent show, eliminando il limite di 12 posti. Tutti gli allievi così, fatta eccezione di Giulia, che è stata eliminata, hanno indossata la felpa d’oro e in questi giorni hanno iniziato a lavorare duramente per la prima puntata del Serale.

In queste ore intanto sono state anche rivelate le tre squadre che si sfideranno puntata dopo puntata. La prima, come da tradizione, è formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La seconda è formata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. La terza ed ultima invece da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Ma quando inizia dunque il Serale di Amici 25 e quando è prevista la prima puntata? A rivelare la data di inizio del programma è stato il promo ufficiale della trasmissione, andato in onda su Canale 5. La fase finale del talent show di Maria De Filippi debutterà ufficialmente sabato 21 marzo.

In questi giorni dunque i cantanti e i ballerini si stanno impegnando al massimo per non deludere le alte aspettative del pubblico. Già nel corso della prima puntata tuttavia ci saranno ben due eliminazioni e nessuno potrà considerarsi al sicuro.

