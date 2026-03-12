Annunciato il cast di The 50 Italia, il nuovo reality show targato Prime Video. A prendere parte al programma saranno numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Rivelato il cast di The 50 Italia

Su Prime Video sta per arrivare un nuovo reality show, che sta già facendo discutere il web. Si tratta di The 50 Italia, che arriverà in primavera sulla piattaforma streaming. Come suggerisce il titolo del programma, 50 volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione si ritroveranno a vivere in un castello medievale e puntata dopo puntata dovranno affrontare diverse prove fisiche e mentali.

I concorrenti verranno divisi in tre squadre (Cani, Lupi e Conigli) e coloro che vinceranno le singole prove avranno la possibilità di mettere in difficoltà gli avversari. A supervisionare il tutto sarà la misteriosa figura del Leone, che commenterà quanto accade all’interno del castello.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è stato annunciato il cast di The 50 Italia, composto da numerosi volti che abbiamo già conosciuto in altri famosi programmi. Direttamente dal Grande Fratello troviamo infatti Helena Prestes, Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Mila Suarez. E ancora Paola Caruso, Shaila Gatta, Antonella Elia, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi (che giocherà con la moglie Imma Battaglia) e Matteo Diamante.

Da Temptation Island arrivano invece Francesco Chiofalo, Simone Dell’Agnello, Tony Renda, Jenny Guardiano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo. Direttamente da Amici troviamo Valerio Scanu, mentre da L’Isola dei Famosi ci sono: Drusilla Gucci, Paolo Noise e Khady Gueye. Ma non è finita qui.

Gli altri concorrenti e la vera novità del gioco

Nel cast di The 50 Italia troviamo anche anche influencer e volti noti della tv. Ecco di chi si tratta: Clizia De Rossi, Federico Fashion Style, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, La Giss, Giancarlo Danto, Claudia Dorelfi, Il Defe, Giorgio Ramondetta, Giulia Scarano, Twins Porta.

Tra i concorrenti del reality show ci sono infine: Federico Fusca, LaCindina, Lucky John, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Giulia Sara Salemi, Valerio Mazzei, Sespo, Il Musazzi, Panda Boi, Jhonatan Mujica, Merisiel Irum, Alex Caniggia, Giorgia Yin e Max Felicitas.

LEGGI ANCHE: Canzonissima, un concorrente già annunciato fa dietrofront

The 50 Italia introduce anche una novità inedita. Per la prima volta in un reality infatti a vincere il montepremi finale sarà un telespettatore. Durante le varie puntate sullo schermo della tv apparirà un QR code, tramite il quale il pubblico potrà votare il proprio concorrente preferito. Tutti quelli che voteranno per il volto che vincerà il programma, parteciperanno a un’estrazione finale e un fortunato vincitore porterà a casa il montepremi.

La somma coinciderà con quanto accumulato dai concorrenti nel corso delle varie prove, per un massimo di 50mila euro.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.