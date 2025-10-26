Polemica questo pomeriggio ad Amici 25. Rudy Zerbi dopo l’esibizione di Opi, allievo di Anna Pettinelli, gli ha riservato un 3. Situazione questa che ha suscitato un botta e risposta con la collega, contrariata dalla sua mossa.

Amici 25, Zerbi dà un 3 a Opi

Puntata movimentata ad Amici 25, dove il voto di Rudy Zerbi a Opi ha fatto discutere pubblico e colleghi. Il cantante si è esibito con My Sharona dei The Knack, ma il giudizio di Zerbi è stato durissimo: solo 3.

Secondo il coach, l’allievo ha “rovinato un classico degli anni ’80”, interpretandolo in modo poco rispettoso dell’originale. “Hai tolto tutta l’anima rock del brano”, ha dichiarato. Il voto ha lasciato tutti sorpresi, soprattutto Anna Pettinelli, che ha replicato ironicamente: “Forse Rudy non ci sente bene!”.

Il prof di Amici 25, con il suo solito tono pungente, non si è lasciato intimidire: “Nonostante l’applauso, per me rimane 3”. Una frecciatina evidente alla collega, che ha acceso un piccolo battibecco tra i due.

A stemperare l’atmosfera ci ha pensato Emma Marrone, che ha difeso Opi: “Il 3 lo trovo esagerato. A me invece sei piaciuto. Hai una bella presenza con il pubblico, ti muovi bene sul palco e sembri già molto navigato. Forse la tua voce non è perfetta per questo brano, ma ci hai messo energia e personalità.”

Nonostante il voto basso, Opi ha incassato con eleganza, ringraziando per i consigli. Sui social, i fan si sono divisi: c’è chi ha appoggiato Zerbi e chi, invece, ha difeso il giovane cantante. Una puntata che conferma quanto ad Amici 25 le sfide non si giochino solo sul palco, ma anche tra i professori.

