Potrebbe rivelarsi una settimana particolarmente difficile per Michelle ad Amici 25: la cantante durante la puntata del pomeridiano non ha convinto Anna Pettinelli. La prof del talent vuole mandarla in sfida.

Anna Pettinelli boccia Michelle

Nuove tensioni nella scuola di Amici 25. Protagonista della settimana è stata Michelle, che ha vinto una sfida ed è riuscita a riconquistare la sua maglia. Ma il momento di pace per lei sembra essere già finito. Perché oggi in puntata con la non è riuscita a convincere Anna Pettinelli con la sua ultima esibizione.

La giovane cantante, che ha come coach di riferimento Lorella Cuccarini, ha portato sul palco una versione personale di Love Story di Taylor Swift. Nonostante abbia tanto da lavorare, come spesso sottolineato dalla sua insegnante così come da Anna Pettinelli, ha cercato di mostrare la propria dolcezza e sensibilità. Tuttavia, la performance non ha completamente soddisfatto la coach di canto.

“No, io non sono d’accordo con quello che dice Lorella. Non sono convinta e per questo ho preso una decisione” ha spiegato la Pettinelli. La prof ha poi annunciato di voler scegliere uno sfidante per lei, mettendo Michelle ufficialmente a rischio eliminazione.

In studio, Emma Marrone ha espresso un giudizio più incoraggiante, sottolineando che la cantante, pur essendo precisa e intonata, “deve trovare il coraggio di mostrarsi di più, proprio come è accaduto con Flavia”.

Visibilmente delusa per le parole di Anna Pettinelli, Michelle è tornata al banco sospirando: “Mannaggia, non ho nemmeno un po’ d’aria.” Una frase che ha riassunto perfettamente la tensione del momento e la consapevolezza di dover fare un altro sforzo per poter restare nella scuola.

La sfida si preannuncia dura, ma Michelle ha già promesso a sé stessa di non volersi arrendere. Ora resta a lei riuscire a convincere anche Anna Pettinelli.

