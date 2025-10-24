Durante la sua sfida, Michelle è andata nel pallone e si è spesso bloccata per parte della sua esibizione. Il responso dello scontro ad Amici 25 è clamoroso e decisamente inaspettato!

Amici 25, la sfida di Michelle

Terminate le verifiche nel canto e vista la sfida superata dal ballerino Alex, oggi si è passati alla prova di Michelle. La cantante di Lorella Cuccarini la scorsa settimana ha dovuto indossare nuovamente la maglia rossa e sottoporsi a un nuovo scontro con una sfidante esterna.

LEGGI ANCHE: Ad Amici 25 Emiliano si lamenta per l’insufficienza della Celentano, la maestra lo bacchetta (VIDEO)

A giudicare questa importante sfida di canto la stimata cantautrice e compositrice, Federica Abbate. Dopo l’arrivo di Michelle nello studio di Amici 25, la giudice ha chiamato anche Irida, la sua sfidante. Ad aprire le danze è stata proprio quest’ultima, che ha interpretato una cover, seguita dall’allieva titolare. Ed è qui che è accaduto qualcosa.

Michelle probabilmente presa dall’agitazione ed emozione per quanto stava succedendo, si è più volte bloccata e ha fatto un po’ fatica a portare a termine l’esibizione. Federica Abbate ha però provato a rasserenarla, spiegandole che può capitare a tutti di sbagliare. Quindi in qualche modo ha provato a mettere a suo agio l’allieva di Amici 25, suggerendole di non avere paura di mostrarsi vulnerabile: “Non andare in paranoia per questo”.

Dopo aver ascoltato entrambe le cover, è stata la volta degli inediti di entrambe le cantanti. Ed è questo che avrebbe poi fatto la differenza sull’esito della sfida ad Amici 25. Irida si è esibita con il suo pezzo dal titolo “Continentale”, mentre invece Michelle ha riproposto “Gipsy”.

Terminata anche questa prova Federica Abbate ha preso nuovamente la parola, complimentandosi con entrambe. Per lei sia la sfidante che Michelle sono comunque meritevoli e capaci, ma ha comunque voluto premiare l’allieva titolare.

Una scelta questa che oltre a far felice la cantante, ha strappato un sorriso anche ai suoi sostenitori. Molti utenti, però, hanno lamentato il fatto che visti gli errori tecnici commessi da Michelle, la sua sfidante avrebbe dovuto prendere il suo posto nella scuola. Il responso finale, però, è stato un altro e così la cantante di Amici 25 proseguirà ancora il suo percorso.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.