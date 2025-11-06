Verifica a sorpresa richiesta da Veronica Peparini per i ballerini. Un allievo però è stato escluso. Cosa è successo

Oggi i ballerini di Amici 25 sono stati convocati in sala relax dove sono stati informati che, da lì a poco, avrebbero dovuto tenere una verifica a sorpresa molto particolare. Un allievo, però, è stato escluso dal compito e non l’ha presa benissimo!

Verifica a sorpresa ad Amici 25

Mentre si attendono tutte le anticipazioni del pomeridiano di Amici 25 in onda domenica 9 novembre, oggi pomeriggio su Canale 5 è stato trasmesso il daytime dove abbiamo assistito a una verifica a sorpresa.

Veronica Peparini ha convocato tutti i ballerini in sala relax. Ai ragazzi ha fatto sapere che ha preparato una lista di brani. Ogni allievo aveva come compito quello di scegliere una delle canzoni presenti e costruirci su un racconto mediante coreografia: “La difficoltà sarà non andare attraverso la tecnica. Io voglio vedere oltre”.

L’obiettivo quindi è stato quello di provare a tirare fuori le emozioni dei ballerini di Amici 25. La stessa Veronica Peparini prima di lasciarli lavorare ha informato Emiliano che lui non avrebbe preso parte a questa gara. Motivo? L’allievo ha ancora la maglia sospesa da parte della maestra Celentano. Di conseguenza, ciò significa che dovrà forzatamente fare a meno di mettersi in gioco. Situazione questa che ha gettato nello sconforto il ragazzo.

La maestra Peparini ha deciso di far fare ai ballerini una verifica! #Amici25 pic.twitter.com/PTlo9CVZyK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2025

Di buon grado quindi Emiliano ha fatto ritorno in casetta. Gli altri suoi compagni di Amici 25, invece, hanno studiato la loro coreografia e scelto il brano su cui realizzarla.

Convocati in studio i ballerini si sono esibiti e una volta tornati in casetta hanno scoperto chi ha avuto la meglio. Questa è la classifica con tutti i voti.

Alessio – voto 6,17 Anna – voto 6,07 Paola – voto 5,6 Pierpaolo – voto 5,5 Alex – voto 4,8 Maria Rosaria – voto 4,3

Questa classifica e i voti hanno chiaramente scatenato le reazioni degli allievi di Amici 25, che tra loro si sono confrontati, prima di essere ancora convocati in studio, dove si è aperto un dibattito come potete vedere nella clip.

I professori di ballo si confrontano in studio sulla classifica della verifica e… #Amici25 pic.twitter.com/nry4anNScg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2025

Sicuramente questa classifica servirà ancora una volta non solo agli allievi, ma anche ai loro professori come ulteriore metro di giudizio. Ora chi è risultato insufficiente e non ha performato al meglio, dovrà provare a migliorare e convincere gli insegnanti di meritare un posto nella scuola ad Amici 25.

