Oggi i ballerini di Amici 25 sono stati convocati in sala relax dove sono stati informati che, da lì a poco, avrebbero dovuto tenere una verifica a sorpresa molto particolare. Un allievo, però, è stato escluso dal compito e non l’ha presa benissimo!

Verifica a sorpresa ad Amici 25

Mentre si attendono tutte le anticipazioni del pomeridiano di Amici 25 in onda domenica 9 novembre, oggi pomeriggio su Canale 5 è stato trasmesso il daytime dove abbiamo assistito a una verifica a sorpresa.

LEGGI ANCHE: Ad Amici 25 Pierpaolo ha affrontato la sfida da dentro o fuori, com’è finita

Veronica Peparini ha convocato tutti i ballerini in sala relax. Ai ragazzi ha fatto sapere che ha preparato una lista di brani. Ogni allievo aveva come compito quello di scegliere una delle canzoni presenti e costruirci su un racconto mediante coreografia: “La difficoltà sarà non andare attraverso la tecnica. Io voglio vedere oltre”.

L’obiettivo quindi è stato quello di provare a tirare fuori le emozioni dei ballerini di Amici 25. La stessa Veronica Peparini prima di lasciarli lavorare ha informato Emiliano che lui non avrebbe preso parte a questa gara. Motivo? L’allievo ha ancora la maglia sospesa da parte della maestra Celentano. Di conseguenza, ciò significa che dovrà forzatamente fare a meno di mettersi in gioco. Situazione questa che ha gettato nello sconforto il ragazzo.

Di buon grado quindi Emiliano ha fatto ritorno in casetta. Gli altri suoi compagni di Amici 25, invece, hanno studiato la loro coreografia e scelto il brano su cui realizzarla.

Convocati in studio i ballerini si sono esibiti e una volta tornati in casetta hanno scoperto chi ha avuto la meglio. Questa è la classifica con tutti i voti.

  1. Alessio – voto 6,17
  2. Anna – voto 6,07
  3. Paola – voto 5,6
  4. Pierpaolo – voto 5,5
  5. Alex – voto 4,8
  6. Maria Rosaria – voto 4,3

Questa classifica e i voti hanno chiaramente scatenato le reazioni degli allievi di Amici 25, che tra loro si sono confrontati, prima di essere ancora convocati in studio, dove si è aperto un dibattito come potete vedere nella clip.

Sicuramente questa classifica servirà ancora una volta non solo agli allievi, ma anche ai loro professori come ulteriore metro di giudizio. Ora chi è risultato insufficiente e non ha performato al meglio, dovrà provare a migliorare e convincere gli insegnanti di meritare un posto nella scuola ad Amici 25.

Seguite Novella 2000 anche su: FacebookInstagram e X.