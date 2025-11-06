Siete curiosi di conoscere nel dettaglio tutte le anticipazioni di Tradimento? Ecco la trama della puntata di venerdì 7 novembre 2025.

Le anticipazioni di Tradimento del 7 novembre 2025

Le nuove anticipazioni di Tradimento del 7 novembre cosa ci diranno? Entriamo nel dettaglio della serie turca.

La trama di Tradimento si fa sempre più oscura. Tarik incontra di nascosto Cemile, l’ostetrica che ha scoperto la verità sullo scambio di bambini. Ma prima che la donna possa agire, si sente male e implora l’uomo di aiutarla. Tarik, freddo e deciso, le nega le medicine per il cuore, lasciandola morire. Quando Güzide e Ozan trovano il corpo senza vita, tutto fa pensare a un infarto… ma Güzide non crede affatto alla versione ufficiale.

Nel frattempo, Ipek riceve la visita dell’avvocato di Oltan. L’uomo, venuto a sapere dell’aborto, è deciso a chiedere il divorzio. Ipek, però, rifiuta di firmare l’accordo e affronta Neva, accusandola di aver rivelato tutto a Oltan. Poco dopo, alcuni uomini fanno irruzione nello studio legale di Sezai per sequestrarne i beni, a causa di un debito di due milioni e mezzo. Güzide capisce che dietro tutto c’è Ipek e, ottenuta una breve proroga, decide di contattare Sezai per risolvere la situazione.

Anche Necati e Ilgin affrontano un momento difficile: lui la spinge a riconciliarsi con Dündar per non perdere il suo stile di vita, ma Dündar, ormai esasperato, la caccia via senza ascoltarla. Intanto Oltan presenta ai colleghi una nuova urbanista, ma viene interrotto da Ipek che, disperata, gli chiede un’ultima possibilità. L’uomo, però, la respinge e la fa accompagnare fuori.

Poiché Sezai risulta irraggiungibile al telefono, Güzide scopre da Nazan che si trova nella casa di campagna ad Avanos e decide di partire per incontrarlo di persona.

Le anticipazioni della puntata di Tradimento proseguono con Tarik e Yesim, che ottengono ufficialmente il divorzio. Tarik, tuttavia, le permette di continuare a vivere con la figlia Oyku, a patto che nessun altro uomo entri nella loro casa. Nel frattempo, Tolga e Selin ritrovano un po’ di serenità: Tolga le confessa di non voler più divorziare e di essere pronto a ricominciare insieme.

Infine, Kahraman torna da Mualla per spiegarle tutto. Le mostra il test del DNA, confessando che Sezai è il suo vero padre. Mualla non riesce a crederci, sospettando un inganno, ma Kahraman è deciso: non sentendosi più parte dei Dicleli, vuole rinunciare a tutto per ricominciare una nuova vita. Con Oylum e Can lascia la casa, mentre Mualla, distrutta dal dolore, non riesce a darsi pace.

Via via ci stiamo avvicinando al gran finale e scoprire quindi come finisce Tradimento.

Quando va in onda

Se vi state domandando Tradimento quando va in onda in televisione, vi confermiamo che anche questa settimana la serie sarà trasmessa il venerdì in prima serata su Canale 5, al termine de La Ruota della Fortuna.

Dove vedere Tradimento in TV e in streaming

Infine ricordiamo che in TV e in streaming Tradimento si può seguire su Canale 5 e Mediaset Infinity. Mediante la piattaforma è anche possibile recuperare gli episodi precedenti.

