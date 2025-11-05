Oggi pomeriggio durante il daytime di Amici 25, Pierpaolo ha affrontato la sua sfida contro l’avversaria Antonella. Ecco com’è andata e se è riuscito a conservare il posto nella scuola.

Amici 25, la sfida di Pierpaolo

Se gran parte del pomeridiano è stato dedicato al momento di crisi avuto da Maria Rosaria, ad Amici 25 oggi durante il daytime si è parlato anche della sfida di Pierpaolo. Il ballerino, che ha già indossato la maglia rossa la scorsa settimana, si trova a dover affrontare un altro scoglio.

Arrivato ultimo nella gara di ballo, Pierpaolo ha dovuto indossare nuovamente la casacca tanto temuta ad Amici 25. Oggi il ballerino è stato informato che avrebbe affrontato la sfida. Giudice della puntata Simone Nolasco, ballerino, coreografo ed ex professionista del talent show.

A scendere per primo in pista e dimostrare il proprio valore è stato Pierpaolo, che ha realizzato un assolo, seguito dalla sua sfidante Antonella. Entrambi sono stati molto concentrati e hanno portato a termine la coreografia nel modo migliore. Si pensava che magari ci fosse bisogno di una performance in più, ma il giudice di oggi durante il daytime di Amici 25 si è detto soddisfatto così.

Non appena presa la parola Simone Nolasco ha espresso il suo responso, dando come vincitore Pierpaolo, che resterà così nella scuola di Amici 25. Ovviamente la motivazione è stata la seguente:

“Pierpaolo vedo molto nella tua danza, vedo un gradino che potresti affrontare in più dal punto di vista tecnico. Antonella hai un bel corpo, delle volte lasci un po’ a caso dei dettagli che fanno la differenza. Lavora sulla parte superiore. In questa sfida per me la persona che ha più coscienza emotiva, comunicativa e del palco, per me è Pierpaolo”.

Quindi per ora fortunatamente Pierpaolo resta ancora nella scuola di Amici 25.

