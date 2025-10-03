Nel daytime di oggi di Amici 25 Rudy Zerbi ha smontato Frasa, allievo di Anna Pettinelli: “Aspirante attore e non cantante. Che ci sei venuto a fare?”. La prof apprese queste parole è sbottata contro il collega e non gli ha risparmiato frecciatine.

Amici 25, Zerbi smonta Frasa

Nel corso della puntata del daytime di oggi di Amici 25 non abbiamo solo scoperto i voti dati dagli insegnanti di ballo ai propri allievi, ma c’è stato spazio anche per prime considerazioni in Casetta e… nuovi compiti! Uno di questi è stato assegnato da Rudy Zerbi a Frasa, allievo scelto da Anna Pettinelli.

“Caro Frasa, temo ci sia stato un grosso malinteso. Forse qualcuno ti ha raccontato delle vecchie edizioni di Amici, quando ancora tra le categorie c’era anche la recitazione. E tu avrai pensato: ‘perché no, proviamoci!’.

Mi spiace dirti, però, che la recitazione ad Amici non c’è più da tanti anni. Quindi mi chiedo: che ci sei venuto a fare? Io credo che tu possa diventare un attore studiando tanto tanto tanto. Hai un visto molto espressivo, quasi plastico. Però fai tante, troppe smorfie e c’è differenza tra queste e le espressioni”.

Per tale ragione il prof di Amici 25 ha sottolineato che non va bene nemmeno per un attore. “Il canto è un’altra cosa”, ha aggiunto Zerbi con convinzione, specificando che non si tratta solo ed esclusivamente di intonazione. L’insegnante ha fatto riferimento al modo d’interpretare, a detta sua, troppo “teatrale”: “Ho visto un aspirante attore, non un aspirante cantante”.

“Penso ci possa stare che lui pensi questa cosa per quanto visto in puntata. So che non sono quello e che posso dimostrare altro. Io teatralità la interpreto come qualcosa di finto, ma per me non è così e fa male. Ma la prendo come occasione per dimostrare di fare bene. Io avevo paura di essere etichettato come questa cosa che dice lui”.

A quel punto Frasa ha scoperto l’assegnazione: A te di Jovanotti. Rudy Zerbi ha specificato di non voler vedere “mosse” o “smorfie” teatrali, ma che canti e basta. In ogni caso l’allievo di Amici 25 ha accettato di buon grado il compito.

La Pettinelli sbotta contro Zerbi

Poco dopo Frasa ha incontrato Anna Pettinelli per parlare con lei del compito. “Chi è Rudy? Madre mia, due pagine. Che cosa avrà da dire di così importante. Quello che farai tu è naturale”

Frasa ha detto che sicuramente non è rimasto indifferente alle parole di Zerbi e spera non passi quel tipo di messaggio: “Non voglio screditare le parole di Rudy….”

Frasa dopo aver ricevuto un compito dal prof Zerbi si confronta con la sua prof Anna Pettinelli #Amici25 pic.twitter.com/JpjYyN53F2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 3, 2025

In ogni caso Anna Pettinelli l’ha motivato dicendo il contrario e sferrando una stoccata al collega: “Quello che ti dice lui ti deve entrare in un orecchio e uscire dall’altro”. Frecciatina che sicuramente troverà una replica.

Ora sta a Frasa dimostrare a Zerbi che sbaglia sul suo conto. Ci riuscirà?