Questo pomeriggio durante il daytime di Amici 25 abbiamo scoperto i voti assegnati dagli insegnanti di ballo agli allievi della loro categoria. A sorprendere le scelte della maestra Alessandra Celentano!

Amici 25: i voti dei prof ai ballerini

Proseguono le lezioni nella scuola di Amici 25 in vista dello speciale di domenica 5 ottobre (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI E LE INDISCREZIONI SUL REGOLAMENTO). Oggi pomeriggio durante il daytime dopo aver scoperto i primi voti dei prof di canto agli allievi, abbiamo avuto modo di conoscere le prime impressioni dei docenti di ballo nei confronti dei ballerini.

E, a guardare questa griglia, ci sono davvero delle sorprese. A colpire principalmente è il fatto che l’esigente maestra Alessandra Celentano abbia dato un solo 5, a differenza di altre edizioni in cui invece ha dato voti molto più bassi. Evidentemente le prime impressioni sugli allievi di Amici 25 l’hanno spinta a dare più sufficienze. E per un’insegnante rigida come lei non è poco!

Precisiamo che tra gli allievi non compare il nome di Alessio Di Ponzio. A lui è stato assegnato il banco dopo l’infortunio della scorsa edizione, ma non ha avuto modo di esibirsi rispetto agli altri suoi compagni di Amici 25.

ALLIEVI CELENTANO PEPARINI EMANUEL LO Pierpaolo 6,5 9 6,5 Maria Rosaria 7 7,5 7 Tommaso 6 7 6,5 Emiliano 6,5 10 9 Matilde 5,5 8 6 Alex 6,5 8,5 7 Anna 6,5 8 7

In seguito la classifica finale con la somma di tutti i voti ha visto Emanuele primo con una media di 8,5, mentre Tommaso e Matilde con un 6,5 ma nessuna insufficienza generale per fortuna (a parte il 5,5 recuperabile).

Questa è la classifica delle esibizioni della prima puntata stilata dai prof di ballo #Amici25 pic.twitter.com/10rvBwpR9j — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 3, 2025

Le reazioni dei ragazzi

Proprio Tommaso e Matilde, per quanto abbiano ottenuto entrambi ampia sufficienza da parte degli insegnanti (eccetto il 5,5 della Celentano alla ballerina), hanno avuto qualche momento di sconforto.

“Mi fa solo un po’ di rabbia perché so di non essere un ballerino da 6 e mezzo. Forse mi fa più rabbia che abbia dato voti più altri ad altri la Celentano, rispetto a me”, ha detto Tommaso confrontandosi con i compagni di Amici 25, che hanno però cercato di rassicurarlo.

Un momento di tristezza anche per Matilde, che tra le lacrime si è detta dispiaciuta per l’insufficienza: “Mi dispiace e basta, normale che la prendo un po’ così”.

Anche in questo caso gli altri allievi di Amici 25 hanno compreso il suo sfogo e l’hanno aiutata a metabolizzare la cosa e ripartire più forte per dimostrare il suo valore.