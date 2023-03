NEWS

Nicolò Figini | 7 Marzo 2023

Il cambiamento di Tish di Amici

Nel 2019 Tish ha preso parte alla diciannovesima edizione di Amici. Grazie al suo talento è riuscita ad arrivare in semifinale e a vincere il premio Tim Music Award per la canzone più ascoltata della trasmissione, ovvero “Try to C“. Nel corso del programma esordisce con un EP intitolato con il suo nome d’arte.

A dicembre 2021, invece, pubblica il primo album in italiano e diventa ambasciatrice di GO 2025, partecipando a eventi sociale e girando video con contenuti per l’abbattimento dei confini. Arriviamo, quindi, al 2022, anno nel quale ha collaborato con gli artisti sloveni più in voga del momento. Ha ricoperto ruoli di rilevanza in alcuni eventi nella regione Friuli Venezia Giulia.

Quando ha partecipato ad Amici aveva i capelli rossi a caschetto e il suo segno distintivo erano i due puntini disegnati sotto gli occhi. Oggi, tuttavia, ha fatto un cambiamento che la rende del tutto diversa rispetto a qualche anno fa. Adesso la vediamo dimagrita, con i capelli più lunghi e castani. Qui sotto potete vedere le due foto a confronto. L’avreste riconosciuta? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Qualche anno fa Tish, poco dopo Amici, aveva eliminato da Instagram le sue foto dentro il programma. Queste le sue parole:

“Negli ultimi giorni alcuni di voi mi hanno scritto chiedendomi il perché dell’archiviazione delle foto di Amici dal mio profilo Instagram. Sapete che tendo a non giustificare le mie scelte, spero sempre vengano capite col tempo ma in questo caso ci tengo, perché tengo ad Amici e a voi che grazie alla scuola mi avete conosciuto. Il perché sta tutto lì, nella parola scuola. Ci siamo passati tutti e pensare di poter rinnegare quel momento è impossibile. Troppe emozioni, persone, impegno per far finta non ci sia stata. Mi ha dato tantissimo, mi ha fatta crescere come non potevo neanche immaginare, come fanno le migliori scuole mi ha insegnato più di quello che si legge nei libri. Ma finito quel percorso mi sono chiesta: e adesso? Adesso c’è da fare un salto nel vuoto e non vedo l’ora anche perché so che ci sarete voi a tenermi per mano”.

