L’ex allievo di Amici Christian Stefanelli debutta nel mondo della musica e sui social annuncia il suo primo singolo: ecco quando esce la canzone.

Con il passare degli anni numerosi sono stati i ragazzi che hanno avuto l’onore di diventare allievi della scuola più ambita e famosa d’Italia. Sia i cantanti che i ballerini hanno spesso avuto delle importanti opportunità lavorative e alcuni degli ex protagonisti del programma oggi sono grandi nomi del mondo dello spettacolo. In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato proprio un ex volto della trasmissione, che ha preso parte al talent solo alcuni anni fa. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Parliamo di Christian Stefanelli, che come in molti ricorderanno è stato uno degli allievi della 21esima edizione. Dopo la fine della sua esperienza, il ballerino ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e per lui sono arrivate diverse proposte di lavoro. Adesso però Christian ha deciso di rimettere tutto in discussione e proprio oggi ha dato un annuncio che ha lasciato i più senza parole.

Con un post sui social, l’ex allievo di Amici ha infatti rivelato che sta per debuttare nel mondo della musica con il suo primo singolo. La canzone, che si intitola Sulla cresta dell’onda, verrà rilasciata su tutte le piattaforme digitali il prossimo 14 giugno e di certo in molti si chiedono già come ci stupirà Stefanelli. La notizia intanto sta già facendo discutere il web e senza dubbio i fan attendono con ansia l’uscita del brano.

In queste settimane nel mentre sono partiti i casting per la prossima edizione del talent show di Maria De Filippi. I provini andranno avanti per tutta l’estate e solo a settembre scopriremo da chi sarà formata la nuova classe.