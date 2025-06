A distanza di un mese dalla finale di Amici 24, arriva il duetto tra due ex allievi del talent show: Ilan e Vybes. Ecco quando esce la canzone e come si intitola.

Ilan e Vybes duettano insieme dopo Amici 24

È trascorso quasi un mese dalla finale di Amici 24 e in queste settimane tutti gli ex allievi del talent show sono tornati alle loro vite di sempre. Sia i cantanti che i ballerini nel mentre hanno dato il via alle loro carriere e proprio oggi è arrivata una sorpresa per tutti i fan del programma targato Maria De Filippi. Due ex protagonisti dell’ultima edizione hanno infatti annunciato un duetto insieme. Di chi parliamo? Nientemeno che di Ilan e di Vybes.

LEGGI ANCHE: Lulù Selassié, il padre parla per la prima volta di Manuel Bortuzzo

Chi ha seguito Amici 24, sa bene che in casetta è nata una profonda amicizia tra i due cantanti. Adesso così, a distanza di mesi dalla loro eliminazione, gli ex allievi hanno deciso di collaborare insieme e hanno dunque annunciato l’arrivo di una canzone, intitolata L’amore di Giuda. Il brano, già attesissimo dai fan, verrà rilasciato questo mese e proprio Vybes, parlando di come è nato il pezzo, ha rivelato sui social:

“Il 22 febbraio Ilan mi manda questa demo a cui stava lavorando fuori, con la seconda strofa ancora da scrivere, chiedendomi un parere da amico. Passo la notte a sentirmi in loop quel provino, sarà stato per la tematica che sentivo molto mia, o per la mancanza di Ilan in casetta, ma il giorno dopo metto subito il file sulla chiavetta USB e mi chiudo nella mia amata SALA 8 a scrivere una strofa senza nemmeno l’idea di un possibile featuring. Oggi siamo qui ad annunciarvi ‘L’amore di Giuda’, sarà fuori questo mese”.

A breve dunque uscirà il duetto tra i due ex allevi di Amici 24. Ma come ci stupiranno Ilan e Vybes? Lo scopriremo tra qualche giorno.