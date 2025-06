Siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi Cristina Scuccia? Andiamo a vederlo insieme attraverso le foto che ha pubblicato lei stessa sui social.

Com’è oggi Cristina Scuccia

Diverso tempo fa il pubblico l’ha conosciuta come Suor Cristina, in quel periodo in cui si è presentata ai casting di The Voice e sorprendendo con le sue doti canore. Di lì a poco ha deciso di abbandonare quegli abiti per vivere una vita come tante altre ma senza abbandonare il mondo dello spettacolo.

Spesso l’abbiamo vista come ospite in vari programmi televisivi Rai e Mediaset, e poi è approdata anche a L’Isola dei Famosi nel 2023.La sua permanenza in Honduras è durata a lungo perché si è classificata al sesto posto ottenendo l’amore del pubblico nonostante non sia finita sul podio.

Di recente l’abbiamo vista a Io Canto Senior e sui social è sempre molto attiva. Ma com’è oggi Cristina Scuccia? Per chi non lo sapesse perché non la segue assiduamente, l’ex naufraga ha di nuovo cambiato look.

Il nuovo look di Cristina Scuccia

Nelle foto pubblicato sul suo profilo Instagram pochi giorni fa, infatti, possiamo vederla con un nuovo colore di capelli. Ha scelto di farsi delle mèche bionde e di schiarirsi i capelli rispetto al castano scuro di una volta. La lunghezza l’ha lasciata invariata, proprio come già visto nell’ultimo periodo.

Un look che ha convinto tutti i suoi follower, i quali hanno commentato nella sezione dedicata sotto al posto con frasi in cui la lodano. “Bellissima“, esclama qualcuno e “Fantastica“, dice un altro fan. Insomma, questo cambiamento sembra avere convinto proprio tutti e a voi piace? Lasciateci un commento con la vostra opinione.