Petit e Marisol di Amici 23 si sono lasciati e a confermarlo è stata proprio la ballerina. Ecco cos’è successo

Marisol ha purtroppo confermato che la storia d’amore con Petit è giunta al termine. Ecco cos’ha dichiarato la ballerina di Amici 23 sui social.

La rottura dopo Amici 23

Amici 23 ha visto trionfare Sarah Toscano ma in quell’edizione, così come spesso succede, sono nati anche degli amori. Una coppia che ha trovato subito la propria sintonia in casetta è stata quella composta a Marisol e Petit. I due si sono mostrati quasi fin da subito molto affettuosi l’uno con l’altra e si sono scambiati diversi regali nel corso delle settimane.

Entrambi sono arrivati alla fase finale del Serale e di conseguenza non hanno dovuto separarsi prima del tempo. L’anno scorso però circolava il rumor secondo il quale il cantante e la ballerina si fossero lasciati ma Marisol aveva subito messo a tacere le voci: “Ho visto su Twitter un po’ di notizie del genere, ma ahimè ci sopportiamo ancora“.

Tutto sembrava scorrere tranquillo ma da un po’ di tempo i due ex allievi di Amici 23 non si stavano facendo vedere più insieme e questo aveva messo in allerta i fan. Sotto un recente post, come riporta anche Webboh e come potete vedere qui sotto, un follower fa una domanda: “Con Petit è finita?“. Non è tardata ad arrivare la risposta di Marisol:

“Non siamo più una coppia ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene”.

Marisol conferma la rottura con Petit dopo Amici 23

Marisol e Petit sembrano quindi aver mantenuto un rapporto di amicizia nonostante la rottura, un comportamento molto maturo secondo l’opinione di vari utenti sul web. Adesso ci auguriamo che entrambi possano ritrovare la felicità con un’altra persona al proprio fianco.