In queste ultime ore, sul proprio profilo Instagram Sonia Lorenzini ha scritto un lungo sfogo riguardante il suo lavoro da influencer, elencandone i pro ma anche i contro.

Lo sfogo di Sonia Lorenzini

Nel 2020 Sonia Lorenzini ha fatto parte del cast del Grande Fratello Vip, all’epoca giunto alla sua quinta edizione. Dopo tale esperienza è tornata alla sua vita di sempre, con molti follower in più sui social, e ha proseguito con il lavoro da influencer.

Un lavoro che, come dice l’ex gieffina, può sembrare bello e senza complicazioni agli occhi di molti, ma in realtà porta anche un’elevata quantità di stress. Sul proprio account Instagram infatti ha scritto un lungo sfogo dopo aver avuto “una giornata pesante“:

“Quelle in cui si accumula tutto: lavoro, testa e stanchezza. Quelle in cui ti chiedi se chi ti sta intorno capisce davvero cosa fai, spesso per tanti la risposta che risuona è no. Perché non è solo fare un video o mettere una foto.

Si tratta di gestire progetti diversi contemporaneamente, restare connessi anche quando vorresti staccare, reinventarti ogni giorno in un posto come il social sempre più competitivo e molto spesso superficiale. Questo è un lavoro, come molti altri, alcuni molto più faticosi a livello fisico senza dubbio”.

Sonia Lorenzini ha quindi continuato spiegato di stare affrontando anche dei “cambiamenti personali” in questo periodo. all’esterno la gente vede una persona sorridente e produttiva, quando magari dentro “stai solo cercando di non perdere l’equilibrio“.

L’ex gieffina ha così cercato di mostrare vicinanza a tutti coloro che “non si sente arrivato o non ha ancora trovato la propria strada“. Sicuramente sarà solo un momento di sconforto passeggero, dunque le auguriamo di tornare ancora più carica di prima.