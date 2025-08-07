In queste ultime ore è cominciato a circolare sul web un video che parrebbe spoilerare Francesca Fialdini come una concorrente di Ballando con le stelle 2025. Ecco cosa sta succedendo.

Lo spoiler di Francesca Fialdini

Continuano le anticipazioni relative a Ballando con le stelle, soprattutto per quanto riguarda i concorrenti ufficiali. Nelle scorse giornate sono stati annunciati ufficialmente La Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella.

Parallelamente, però, sono apparse anche delle indiscrezioni sulla possibile partecipazione di Nancy Brilli e Barbara d’Urso. Quest’ultima è stata già ballerina per una notte lo scorso anno e da tempo la conduttrice sembrava starla corteggiando per diventare una concorrente a tutti gli effetti.

L’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni ma nell’attesa vogliamo parlarvi di qualcosa d’insolito e che concerne Francesca Fialdini. La conduttrice di Rai 1, infatti, pare abbia spoilerato il fatto che anche lei prenderà parte a Ballando con le stelle!

Il tutto è successo quando, nella giornata di giovedì 7 agosto, ha pubblicato un video in cui tenta di ballare. Una voce fuori campo però la corregge sui termini esatti e sui passi di danza corretti e il filmato si chiude con “ne vedremo delle belle” e la Fialdini che risponde “ma non quello era un altro programma“. Le immagini terminano con la scritta ‘Ballando con le stelle‘ e l’iconica musica della trasmissione.

Tutto ciò porta a pensare che il video sarebbe dovuto essere caricato sul profilo social del programma di Milly Carlucci, come accaduto per tutti gli altri concorrenti ufficiali. Qualcuno potrebbe pensare: Che si tratti di una svista? Di un modo alternativo di annunciarlo? Oppure è solo uno sketch?

La verità la sappiamo solo nel momento in cui la produzione stessa ha pubblicato lo stesso filmato su Twitter. Fatto sta che i fan si sono detti felicissimi di questa sua apparizione sulla pista da ballo!