Andrea Sanna | 27 Luglio 2023

Stanno insieme Mattia e Benedetta di Amici?

Il rapporto nato tra i banchi di Amici 22 tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari torna a essere motivo di chiacchiericcio. Questo perché spesso la natura del loro legame è stata messa in discussione. C’è chi vede solo una bella amicizia e chi, invece, crede ci sia qualcosa di più tra loro.

Di quest’ultimo avviso pare sia anche una fonte vicina al ballerino, che a MondoTV24 è stata piuttosto chiara. L’amica e collega di Mattia di Amici ha parlato di lui come un ragazzo schivo, riservato e protettivo. Ma è certa: “È evidente conoscendolo che Benedetta non gli sia indifferente e mi sono accorta quando ha vinto. L’ha chiamata e cercata ma non come una conoscenza di un partner in pista. Tanto che mi sono messa a ridere”.

Poi la confidenza: “Sono certa che stiano insieme”, ha detto la fonte anonima a proposito dei due ex di Amici 22. Secondo questa persona probabilmente non sarebbe mai stato confermato perché gli è stato consigliato di tenerlo per sé dalla manager. Questo anche per tenere a bada le fan che lo vorrebbero single:

“Lei è abbastanza gelosa, vorrebbe non doverlo divedere con le fan. Hanno anche discusso per questo, ma adesso anche lei ha capito che per ufficializzare bisogna avere pazienza, in finale si tratta di un mese”.

A proposito della ballerina di latino di Amici, la fonte ne ha parlato molto bene, spendendo belle parole per lei. Tornando poi sulla coppia ha spiegato che Mattia e Benedetta si vogliono molto bene e li vede come una bella coppia: “Tante cose mi fanno pensare che stiano insieme”, ha concluso.

Da Fiorello a Viva Rai 2, colto alla sprovvista (tra le risatine di Benedetta), il vincitore di Amici aveva parlato della partner di ballo come un’amica e niente più. Ma le sue affermazioni non hanno mai convinto al 100%. Di recente poi sempre Mattia ha espresso riconoscenza e affetto verso la collega in un’intervista rilasciata a Libero.

L’allarme è scattato nuovamente dopo l’ospitata all’Hawaii Park di Frosinone. Nel momento in cui si è parlato di un’ipotetica fidanzata il ballerino di Amici è parso in difficoltà, replicando in maniera un po’ confusionaria.

Queste dichiarazioni quindi non hanno fatto altro che alimentare i dubbi su lui e Benedetta, sebbene entrambi speravano di aver confermato l’amicizia. Ma così non è stato, dato che ancora oggi se ne parla e la fonte sembra essere certa della loro relazione. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo!