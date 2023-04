NEWS

Nicolò Figini | 5 Aprile 2023

Martina Miliddi e Umberto Gaudino di Amici stanno insieme?

Martina Miliddi è stata una allieva di Amici in passato. Nel corso della sua edizione ha prima avuto un flirt con Aka7even e poi si è fidanzata con Raffaele. Della loro relazione ne ha parlato la scorsa estate in un video su YouTube in compagnia di Lorella Cuccarini:

Ti posso dire? È nata in modo più naturale possibile. Perché lui, a parte essere un artista vicino al mio mondo, è una persona con un cuore enorme. Ho imparato che sì l’estetica è importante, lui è senza dubbio un bel ragazzo, tutti un po’ lo fanno. Io non sono riuscita a farlo con lui. Era talmente vicino a me e a un pezzo del mio cuore, che è successo tutto in modo naturale. A oggi viviamo un qualcosa di quotidiano, ci vediamo tutti i giorni e siamo tanto innamorati”.

Adesso, però, i fan stanno iniziando a preoccuparsi perché stanno pensando che la relazione tra i due sia finita sul serio per sempre. Gli indizi sarebbero delle interazioni social tra Martina e Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici. Come possiamo vedere anche qui sotto, infatti, i due utilizzano per parlarsi dei nomignoli carini, come se fossero fidanzati.

I commenti tra Umberto e Martina Miliddi di Amici

Cliccando QUI ne potrete vedere molti altri. Per il momento non sappiamo che cosa stia succedendo con esattezza. Tra gli utenti viene sostenuto che tra loro due c’è soltanto una forte amicizia e basta, nonostnate Martina non è più fidanzata con Raffaele. Umberto invece sarebbe felicemente accompagnato al momento. Quale sarà la verità? Nel caso in cui dovessimo saperne di più non esiteremo ad aggiornarvi.

Scambi di messaggi tra Umberto e Martina

