Mancano ancora tre mesi alla partenza di Amici 25, tuttavia in rete non mancano le indiscrezioni su quello che potrebbe accadere. Spuntano così anche i nomi dei primi due possibili allievi della nuova edizione.

Chi potrebbe esserci ad Amici 25

In queste settimane l’attenzione del web è già rivolta ad Amici 25, nonostante manchino ancora tre mesi alla partenza del talent show. La grande macchina del programma è tuttavia già in movimento e come sappiamo attualmente sono in corso i casting per gli aspiranti allievi. Molta è la curiosità del pubblico di scoprire cosa accadrà e le prime indiscrezioni circa la nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi riguardano il corpo docenti.

LEGGI ANCHE: Volto noto di Amici svela se tornerà come insegnante nella prossima edizione

Stando a quanto si mormora infatti Deborah Lettieri potrebbe lasciare la cattedra di ballo dopo una sola annata. Al suo posto dunque ci sarebbero già in lizza diversi nomi e solo nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di Veronica Peparini (nelle vesti di prof) e di Andreas Muller (che potrebbe tornare a riprendere il suo posto tra i professionisti). Attualmente però ancora nessuna conferma è giunta dai canali ufficiali del programma e solo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.

In attesa di ultori news, in rete si parla anche dei primi due possibili allievi di Amici 25, che i fan del talent conoscono già molto bene. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessio Di Ponzio e di Dandy. Come è noto i due ballerini sono già stati tra i protagonisti della 24esima edizione. Tuttavia, a causa di un infortunio, entrambi sono stati costretti a ritirarsi e a mettere un punto alla loro esperienza all’interno della scuola.

Sia ad Alessio che a Dandy è stata però offerta la possibilità di tornare a settembre e di certo in molti sono più che certi che i due ballerini proveranno nuovamente a superare i casting, con la speranza di ottenere nuovamente il banco. Ma saranno loro dunque i primi due allievi della nuova edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.