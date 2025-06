Che collaborazione! Robbie Williams e Laura Pausini cantano “Desire”, il primo inno ufficiale della FIFA, svelato alla cerimonia d’apertura della Coppa del Mondo per Club. La canzone diventerà colonna sonora di tutti i prossimi eventi FIFA, incluso il Mondiale 2026.

Il duetto tra Robbie Williams e Laura Pausini

Robbie Williams e Laura Pausini si uniscono in un duetto d’eccezione per “Desire”, il primo inno ufficiale della FIFA, presentato in anteprima sabato 14 giugno all’apertura della Coppa del Mondo per Club a Miami. L’artista britannico, in veste di ambasciatore musicale della federazione, ha voluto al suo fianco la celebre cantante italiana per questo debutto internazionale.

Il brano, scritto da Williams stesso, è prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mentre il mix è firmato da Richard Flack. “Desire” sarà eseguito live da Laura Pausini e Robbie Williams durante la finale della competizione, prevista il 13 luglio al Metlife Stadium del New Jersey.

In occasione dell’apertura, è stato anche proiettato in anteprima il video ufficiale con protagonisti Laura Pausini e Robbie Williams. Sarà destinato poi a essere lanciato sulle principali piattaforme digitali.

Questo inno è stato per accompagnare non solo la Coppa del Mondo per Club, ma anche tutti i futuri eventi FIFA, incluso il Mondiale del 2026, “Desire” vuole esprimere l’intensità e l’emozione che precedono ogni fischio d’inizio.

Robbie Williams ha dichiarato di aver voluto catturare con questa canzone la magia del calcio, unita alla forza della musica. Laura Pausini ha accolto con entusiasmo l’invito, definendo il brano toccante e potente, e ha aggiunto una strofa in spagnolo per valorizzare l’universalità del messaggio. Per lei, partecipare a questo progetto è un sogno che si realizza, rappresentando non solo l’Italia ma la passione condivisa di milioni di tifosi.

Musica e calcio, grazie a Robbie Williams e Laura Pausini, si sono quindi trovati per un duetto davvero mondiale!