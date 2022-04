Amina Muaddi rompe il silenzio e parla di Rihanna e Asap Rocky

1 Parla Amina Muaddi

Nelle ultime ore non si è parlato altro che di Rihanna e del suo compagno Asap Rocky. Come ormai ben sappiamo secondo i pettegolezzi il rapper avrebbe tradito la cantante, dalla quale aspetta un figlio, con la shoe designer Amina Muaddi. Ma non solo. Sempre secondo le dicerie, che una fonte anonima vicina alla coppia ha poi smentito, i due si sarebbero anche lasciati, dopo che la pop star avrebbe scoperto il presunto flirt del suo fidanzato. Naturalmente in queste ore la notizia ha fatto il giro del mondo, e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo.

Adesso a rompere il silenzio per la prima volta è proprio Amina Muaddi. La shoe designer ha smentito tutti i pettegolezzi e con un duro, ma più che giusto, commento ha detto la sua su quanto accaduto. Queste le dichiarazioni di Amina, che come in molti sapranno ha collaborato proprio con Rihanna per la linea di scarpe del suo brand, sui social:

“Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social non meritasse risposta o un chiarimento, soprattutto se si tratta di una bugia così vile. Inizialmente ho pensato che questo falso gossip – inventato con un intento così crudele – non sarebbe mai stato preso seriamente. Nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società veloce a parlare di argomenti indipendentemente dal fatto che non abbiano alcun fondamento. Nessun argomento è vietato. Neanche durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati nella vita di qualcuno. Di conseguenza devo parlare. Perché questa cosa non è diretta solo a me, ma è legata a persone per le quali nutro tanta stima e affetto. Mentre Rihanna sta continuando a vivere la sua vita serena in gravidanza e io torno al mio lavoro, auguro a tutti un buon weekend di Pasqua”.

Amina Muaddi ha così smentito una volta per tutte i pettegolezzi sul suo conto, e sembrerebbe che tutto proceda a meraviglia tra Rihanna e Asap Rocky. A questa bellissima coppia dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.

