Un regalo prezioso per i fan a cinque anni dalla scomparsa: l’inedito apre la raccolta “Milva: nuove tracce”, tra perle ritrovate e nuove versioni dei suoi successi

Un inedito che emoziona al primo ascolto

Dal 28 novembre è disponibile “Amore vista pioggia”, un brano inedito che riporta la voce di Milva in una veste tenera e sorprendente. La canzone apre la raccolta “Milva: nuove tracce”, pubblicata per omaggiare l’artista a cinque anni dalla sua scomparsa. Il testo, firmato da Enrico Ruggeri, Luca Ghielmetti e Paolo Frola, racconta una storia d’amore vissuta tra le mura di casa. È una piccola scena quotidiana, fatta di gesti semplici, che diventa poesia grazie all’interpretazione intensa della cantante.

Il ricordo della figlia: “Una Milva ironica e pungente”

A dare ancora più peso al ritorno della voce di Milva, arrivano le parole della figlia, Martina Corgnati, che descrive così l’inedito: “In un paesaggio domestico che ricorda vagamente i tetri tinelli marron del grande Paolo Conte, mia madre offre una versione ironica e pungente di sé stessa, forse meno nota al pubblico ma che conferma la sua immensa versatilità interpretativa e la sua profonda intelligenza musicale”.

Una raccolta che custodisce perle mai ascoltate

Oltre all’inedito, include cover celebri interpretate dall’artista e i suoi successi più amati in nuove versioni del 2009, rimaste fino a oggi nel cassetto. Il risultato è un viaggio nella sua voce, raccontata attraverso registrazioni che mostrano la sua maturità artistica più profonda.

La produzione artistica porta la firma di Lucio Fabbri

A guidare il progetto è Lucio Fabbri, già responsabile degli arrangiamenti originali.

Un omaggio che scalda il cuore

“Amore vista pioggia” non è solo un brano ritrovato: è un modo per riportare Milva vicino al suo pubblico. È un invito a riascoltarla con occhi nuovi, a scoprire lati rimasti nascosti e a celebrarla attraverso una raccolta che riaccende il suo ricordo con delicatezza. Un progetto che regala emozioni sincere e che restituisce luce a una voce indimenticabile della musica italiana.

A cinque anni dalla sua scomparsa, Milva torna a far risuonare la sua arte con un dono che profuma di inedito, memoria e amore. “Amore vista pioggia” non è solo una canzone recuperata dagli archivi: è una finestra sul suo mondo.