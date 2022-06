1 I fan attendono Ana Mena, ma arriva Lola Indigo

Una delle artiste più amate degli ultimi anni è senza ombra di dubbio Ana Mena. La cantante spagnola infatti si è confermata essere la regina indiscussa delle ultime estati, e con i suoi tormentoni ci ha fatto ballare e cantare a squarciagola. Solo pochi mesi fa come se non bastasse l’abbiamo anche vista per la prima volta in gara al Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston ha presentato il singolo Duecentomila Ore. Da anni, come ha svelato lei stessa, la cantante sognava la kermesse musicale e finalmente adesso ha realizzato il suo desiderio.

L’artista nel mentre proprio pochi giorni fa ha pubblicato il suo ultimo pezzo, Mezzanotte, che sta già scalando le classifiche e ha tutte le premesse per confermarsi come una delle hit più ascoltate della stagione. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato e che coinvolge proprio la cantante.

Come riporta il settimanale Chi infatti alcuni fan di Ana Mena in questi giorni hanno atteso per ore la loro beniamina fuori un hotel di Roma. Non appena la ragazza bionda ha fatto capolino all’esterno la folla è letteralmente impazzita, chiedendo selfie e autografi. Tuttavia quella uscita dall’hotel non era affatto la cantante di Mezzanotte, ma Lola Indigo, un’altra cantante spagnola che quest’estate ha collaborato con Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini nella canzone estiva Caramello. La gaffe naturalmente non è passata inosservata e in queste ore sta facendo sorridere il web.

Di recente nel mentre la cantante di A un passo dalla luna ha svelato se tornerebbe nuovamente in gara al Festival di Sanremo. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.