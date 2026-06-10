Momento particolarmente delicato per Anastasia Kuzmina, che nelle ultime settimane si è trovata ad affrontare due eventi molto dolorosi sul piano personale: un lutto e una separazione.

Anastasia Kuzmina: grave lutto per la storica ballerina di Ballando con le Stelle

La ballerina e insegnante di danza Anastasia Kuzmina ha raccontato ai suoi follower di aver vissuto la perdita del nonno, un lutto che l’ha profondamente segnata, e la fine della lunga relazione con il compagno Alessio Di Gennaro. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Anastasia ha deciso di aprirsi con il pubblico, rispondendo alle domande di chi le chiedeva come stesse affrontando questo momento così complesso della sua vita. Con grande sincerità, la ballerina ha spiegato di stare lentamente ritrovando il proprio equilibrio dopo mesi molto difficili. “Adesso sto meglio grazie, perdere un nonno è una cosa tremenda, lasciarsi non è mai facile, figurati dopo anni di convivenza“, ha scritto.

Nonostante il dolore, Anastasia ha sottolineato quanto sia stato fondamentale il sostegno delle persone che le sono accanto. La sua famiglia, gli amici, gli allievi e i colleghi rappresentano infatti un punto di riferimento prezioso in questa fase di ripartenza.La ballerina ha poi aggiunto di sentirsi fortunata per poter vivere quotidianamente anche momenti di serenità e felicità, che oggi apprezza ancora di più dopo le sofferenze affrontate negli ultimi mesi.

Anastasia Kuzmina, momento difficile: la fine della relazione e la voglia di ripartire

Le dichiarazioni pubblicate sui social hanno confermato definitivamente anche la rottura con Alessio Di Gennaro, nutrizionista con cui Anastasia aveva condiviso una lunga storia d’amore e diversi anni di convivenza. Negli ultimi tempi erano già circolate alcune indiscrezioni sulla possibile crisi della coppia, ma mancava una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Ora è stata proprio la ballerina a chiarire la situazione, raccontando il difficile percorso che sta affrontando dopo la separazione.

Nonostante il dolore per il lutto familiare e la fine della relazione, Anastasia Kuzmina guarda al futuro con maggiore consapevolezza. Nel messaggio condiviso con i follower emerge infatti la volontà di concentrarsi sulle persone che le vogliono bene e sulle soddisfazioni professionali che continuano ad accompagnarla. “Mi sento forte“, ha concluso la ballerina, lasciando trasparire la determinazione con cui sta affrontando una delle fasi più complicate della sua vita. Un messaggio che ha ricevuto immediatamente il sostegno e l’affetto di numerosi fan, pronti a incoraggiarla in questo nuovo capitolo personale.