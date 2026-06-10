Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è uno degli eventi più attesi dell’estate. Molti lo hanno definito il “royal wedding” americano. Scopriamo tutti i dettagli.

Matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce: data e location

Da quando Taylor Swift e Travis Kelce hanno annunciato il loro fidanzamento, l’attenzione mediatica attorno alla coppia è diventata sempre più intensa. I due rappresentano una delle unioni più celebri degli ultimi anni negli Stati Uniti, tanto che il loro futuro matrimonio viene già definito da molti il “royal wedding” americano. L’annuncio ufficiale ha scatenato milioni di reazioni sui social e dato il via a una vera caccia agli indizi da parte dei fan. Tra le domande più frequenti c’è quella relativa alla data del matrimonio. Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati, ma le indiscrezioni continuano a moltiplicarsi. Tra le teorie più diffuse c’è quella che indica il 13 giugno come possibile giorno delle nozze. Il numero 13 ha infatti un significato speciale per Taylor Swift: è il giorno della sua nascita ed è da sempre considerato il suo numero fortunato. Altri fan puntano invece sul periodo dell’Independence Day, tra il 3 e il 4 luglio, una ricorrenza particolarmente cara alla cantante che negli anni ha spesso organizzato celebri feste nella sua residenza di Rhode Island.

Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere un’indiscrezione secondo cui la coppia avrebbe scelto come location il celebre Madison Square Garden. Secondo le voci circolate online, la struttura garantirebbe elevati standard di sicurezza e privacy, consentendo di gestire facilmente l’arrivo di centinaia di ospiti. Si parla addirittura di oltre mille invitati e di un’organizzazione imponente. Tuttavia, al momento, non esistono conferme ufficiali e molti osservatori ritengono che possa trattarsi di una strategia per distogliere l’attenzione dalla vera location.

Matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce: invitati, abito da sposa e ruolo dei gatti

Grande curiosità ruota anche attorno agli ospiti che potrebbero partecipare alla cerimonia. Tra i nomi più citati figurano Selena Gomez, Jack Antonoff, Blake Lively e Benson Boone. I fan immaginano inoltre che tra le damigelle d’onore possano esserci Selena Gomez e Abigail Anderson Berard, storica amica della cantante. Se la location resta un mistero, non mancano le speculazioni sull’abito che Taylor indosserà. Alcuni immaginano un romantico vestito in pizzo, altri prevedono richiami allo stile country che ha caratterizzato gli inizi della sua carriera.

Tra le curiosità più divertenti c’è quella legata ai suoi inseparabili gatti: Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button. Molti fan sono convinti che avranno un ruolo speciale durante la cerimonia. Per il momento, però, restano soltanto ipotesi. Conoscendo la riservatezza della coppia, è probabile che i dettagli ufficiali emergano soltanto quando Taylor Swift e Travis Kelce saranno pronti a pronunciare il fatidico sì.