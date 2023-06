NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

Anche Andrea Bocelli apparirà come guest star in una delle prossime puntate di Beautiful: ecco cosa accadrà

Anche Andrea Bocelli sarà in una puntata di Beautiful

Non solo Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi. A sorpresa infatti anche Andrea Bocelli apparirà come guest star in una delle prossime puntate di Beautiful. Come è ormai ben noto, qualche settimana fa le riprese dell’amata fiction, in onda da ben 35 anni, si sono effettuate proprio nella nostra Capitale, e a essere beccate sul set sono state sia l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7, che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Proprio Ginevra qualche giorno fa ha anche postato sui social le foto insieme al cast della soap, che in breve hanno fatto il giro del web. Adesso però giunge una notizia inaspettata, che sta già facendo discutere.

Come rivelato da People in esclusiva, ad apparire in uno dei prossimi episodi di Beautiful sarà nientemeno che Bocelli, insieme a sua moglie Veronica e sua figlia Virginia. Ma quando verrà trasmessa la puntata con Andrea? L’episodio andrà in onda negli Stati Uniti lunedì 26 giugno 2023. Non sappiamo invece quando la puntata sarà disponibile in Italia, ma con ogni probabilità bisognerà attendere ancora svariati mesi.

Come si legge sul noto portale, che ha anticipato quello che accadrà, nel corso dell’episodio Brooke (Katherine Kelly Lang) si rivolgerà proprio a Veronica, una sua amica, per fare in modo che Andrea Bocelli canti la celebre canzone ‘A te‘, per il suo Ridge (Thorsten Kaye). Dopo una serie di difficoltà dunque la coppia vivrà un momento speciale e romantico, proprio alla presenza del cantante.

Andrea Bocelli to Appear on ‘The Bold and the Beautiful’ Episode Filmed in Rome (Exclusive) https://t.co/LuHUhJx3K8 — People (@people) June 9, 2023

Nel mentre il capo-autore di Beautiful, Bradley Bell, parlando delle riprese effettuate in Italia, ha affermato: “Amiamo lavorare in Italia. Siamo stati a Portofino, sul Lago di Como, siamo stati in Puglia, ora a Roma. È davvero un sogno che si avvera. La nostra è una storia sull’amore eterno e dove altro dovremmo essere nel mondo se non a Roma, che racconta storie di amore eterno? Quindi è uno sfondo molto appropriato e speciale“.