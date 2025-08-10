Andrea Delogu ed Ema Stokholma si trovavano a New York e avevano visitato Times Square poche ore prima di una sparatoria avvenuta nella piazza. Tre persone sono rimaste ferite, ma le due conduttrici erano già lontane dal luogo al momento dell’attacco. Delogu ha rassicurato i fan via Instagram: stanno bene.

Come stanno Andrea Delogu ed Ema Stokholma

Terrore sfiorato a New York per Andrea Delogu ed Ema Stokholma, in vacanza nella Grande Mela in questi giorni. Le due conduttrici italiane si trovavano proprio a Times Square solo poche ore prima che un ragazzo di 17 anni aprisse il fuoco sulla folla, ferendo tre persone. Fortunatamente, al momento della sparatoria – avvenuta intorno all’ora di pranzo (ora locale) – le due amiche avevano già lasciato la zona.

LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis sui gossip tra lui e l’ex Sonia Bruganelli, la dura replica: “Pubblico morboso”

La notizia dell’attacco ha fatto rapidamente il giro del mondo e molti fan, preoccupati, si sono riversati sui social per chiedere notizie. È stata la stessa Andrea Delogu, molto attiva su Instagram dove sta raccontando passo dopo passo il suo viaggio, a rassicurare tutti attraverso una Instagram Story. Con una foto accompagnata da un cuore rosso, ha scritto: “Amiche, tutto bene. La sparatoria è accaduta alcune ore dopo il nostro rientro dal giro a Times Square”.

Storie Instagram Andrea Delogu

Un messaggio semplice, ma sufficiente a tranquillizzare i follower. La conduttrice e scrittrice sta infatti trascorrendo le sue vacanze negli Stati Uniti in compagnia della collega e amica Ema Stokholma, condividendo spesso scatti e storie del viaggio.

Il responsabile della sparatoria, un ragazzo di soli 17 anni, è stato arrestato poco dopo l’accaduto. Rimane forte lo shock per quanto accaduto in una delle piazze più celebri e frequentate di New York, meta quotidiana di turisti da tutto il mondo.

Per Andrea Delogu ed Ema Stokholma si è trattato, per fortuna, solo di un grande spavento. Un tempismo fortunato ha permesso loro di non essere presenti durante la sparatoria. Ora possono continuare la loro vacanza, mentre anche i fan tirano un sospiro di sollievo.