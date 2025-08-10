Paolo Bonolis è tornato a parlare dei gossip tra lui e Sonia Bruganelli. Ecco qual è stata la sua dura risposta

A distanza di qualche tempo, Paolo Bonolis è tornato a parlare dei gossip che hanno travolto lui e l’ex moglie Sonia Bruganelli. Ecco la dura replica del conduttore.

La replica di Paolo Bonolis

In questi ultimi giorni, Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera e ha fatto diversi interessanti dichiarazioni. Prima di tutto ha parlato del suo cameo nella nuova stagione de I Cesaroni, la quale andrà in onda prossimamente su Canale 5.

In seguito, poi, il discorso si è spostato ancora una volta sul gossip e sulla reazione alla seguente domanda: “La partecipazione a Ballando con le stelle della sua ex moglie Sonia Bruganelli l’ha messa al centro del gossip. Come reagisce?“. Questa la replica dura contro una fetta di pubblico:

“Un certo pubblico è morboso. La mia risposta è l’indifferenza. Chi si nutre di vite altrui evidentemente ha degli irrisolti. Dispiace per loro”.

Paolo Bonolis oggi è ancora in ottimi rapporti con Sonia Bruganelli e lo hanno dimostrato più volte sui social mostrandosi allegri e felici insieme ai figli. Il conduttore ha poi rivolto l’attenzione alla sua carriera, escludendo una partecipazione a Ballando con le stelle e un ritorno (per il momento) al Festival di Sanremo:

“Ma siamo matti? Ho un ginocchio che vive di vita propria. […] Lo feci nel 2005 e nel 2009 quando c’erano le opportunità di costruire una direzione artistica di quello che presumo debba essere un evento televisivo.

Oggi, secondo me, non c’è questa possibilità e lascio che venga fatto bene da quelli che lo stanno facendo ma non è come lo farei io”.

Non ci resta che attendere settembre per vedere Paolo Bonolis nei panni di giurato nella prossima edizione di Tu si que vales.