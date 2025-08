Leggiamo insieme le anticipazioni di Innocence del 9 e 10 agosto, la serie turca di Canale 5. Ecco cosa prevede la trama delle puntate di sabato e domenica.

Innocence anticipazioni 9 agosto

Le anticipazioni di Innocence del 9 agosto dicono che Ela si trova in uno stato di profondo sconforto dopo aver letto dei post online che la attaccano duramente. La ragazza è talmente scossa da compiere un gesto estremo: tenta di togliersi la vita usando un frammento di vetro. Solo l’intervento tempestivo di Bahar riesce a evitare il peggio.

Bahar cerca di rassicurarla, dicendole chiaramente di credere alla sua versione dei fatti, anche se è la stessa Ela ad ammettere di non sapere più nemmeno lei dove stia la verità.

Una volta tornata a casa, Bahar affronta direttamente Hande, convinta della sua responsabilità in tutta la vicenda. Tuttavia, trova una forte opposizione: Neval, madre di Hande, la difende con decisione, sostenuta da Timur e da tutta la famiglia, che si schiera compatta dalla sua parte.

Trama e anticipazioni domenica 10 agosto

Ma come prosegue il racconto? Le anticipazioni di Innocence del 10 agosto informano che tra Bahar e Timur scoppia un acceso confronto. L’uomo cerca di farle capire che non può attaccare chiunque critichi o si schieri contro Ela, ricordandole che anche loro figlia non è del tutto estranea a episodi simili.

E ancora la trama di Innocence del 10 agosto svela infatti un dettaglio importante del passato: tempo prima, Ela era già finita sotto indagine per aver utilizzato dei profili falsi online, con i quali aveva rivolto pesanti insulti a Irem. A seguito di questa vicenda, la giovane era stata portata in centrale per un interrogatorio.

Infine le anticipazioni di Innocence del 10 agosto dicono che, nonostante la gravità del fatto, Ela era stata poi rilasciata senza conseguenze legali. Questo perché Irem, su pressione di Ilker, aveva deciso di ritirare la denuncia, evitando così che il caso finisse in tribunale.

Timur ricorda tutto questo a Bahar per sottolineare come nessuno sia perfetto e che le azioni del passato non possano essere ignorate. Anche Ela, quindi, ha commesso degli errori, e forse proprio per questo va compresa più che difesa a ogni costo.

Quando va in onda e quante puntate sono di Innocence

Quante puntate sono e quando va in onda Innocence?

La sua messa in onda nel fine settimana, con un doppio appuntamento fissato per sabato e domenica. Ricordiamo però il cambio di orario: gli episodi andranno in onda su Canale 5 alle 17:45 circa.

Per quanto riguarda il numero complessivo di episodi, non è stata ancora comunicata una suddivisione ufficiale per il pubblico italiano. La durata effettiva delle puntate dipenderà dalla scelta editoriale di Mediaset.

Innocence come vedere in TV e streaming

Chiunque voglia seguire Innocence in diretta può farlo semplicemente sintonizzandosi su Canale 5 durante il weekend, all’orario stabilito.

In alternativa la serie è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, sia dal sito ufficiale che tramite l’app dedicata.

Grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare ogni episodio in qualsiasi momento, anche dopo la messa in onda.

Una soluzione pratica per chi vuole restare aggiornato sulla trama e anticipazioni di Innocence senza problemi.