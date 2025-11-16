Dopo il recente lutto che l’ha colpita, ieri sera Andrea Delogu è tornata a Ballando con le Stelle. La conduttrice si è così aperta ed ha nuovamente parlato di suo fratello Evan, venuto a mancare all’età di 18 anni.

La commozione di Andrea Delogu

Ieri sera, a seguito del grave lutto che l’ha colpita di recente, Andrea Delogu è tornata a Ballando con le Stelle. La conduttrice, ancora provata da quanto accaduto, è stata accolta con un’ovazione da parte del pubblico, che in questi giorni le ha inviato tantissimo affetto e amore. Poco prima della sua esibizione, Milly Carlucci ha mostrato un filmato in cui vediamo Andrea parlare nuovamente di suo fratello Evan. La Delogu, commossa ed emozionata, ha così affermato:

“La vita è cambiata per sempre. Ho ricevuto la notizia tramite una telefonata di mio papà, che non ringrazierò mai abbastanza. Ha usato le parole giuste per non darmi uno shock impossibile da gestire. Mio fratello era proprio figo. La sua vita sarebbe dovuta continuare con me. Non c’è molto da aggiungere. Lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è ancora adesso”.

A quel punto Andrea Delogu ha spiegato che da questo momento non parlerà mai più di suo fratello davanti alle telecamere e, spiegando anche perché ha deciso di riprendere a lavorare, ha aggiunto:

“Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti ad una telecamera. Chi non l’ha provato, spero che non lo provi mai. Chi l’ha provato, lo sa. La mia vita è finita con quella telefonata e ne è cominciata un’altra. […] Ad un certo punto il lutto deve rimanere privato. Il mio dolore lo vivo da sola. Per questo sono tornata a lavorare. Quando sono a casa questa cosa è ingestibile. Quando invece entro nel mondo è un sollievo, perché non penso. Sto nel mondo perché mi fa bene”.

