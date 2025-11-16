A seguito dell’infortunio che l’ha colpita, Francesca Fialdini ha deciso di ritirarsi da Ballando con le Stelle. Ecco cosa è accaduto e le parole della conduttrice.

Francesca Fialdini lascia Ballando

Inaspettato colpo di scena ieri sera a Ballando con le Stelle. A seguito dell’infortunio che l’ha colpita in queste settimane, Francesca Fialdini ha annunciato il suo ritiro dalla gara. La conduttrice, che ha svelato di avere tre costole fratturate, ha spiegato che il medico ha imposto uno stop totale. A quel punto, in diretta, la presentatrice, ha affermato:

“Ci tengo moltissimo a mostrare a coloro che ci hanno sostenuti che il piede piano piano ce la stava facendo. Questo percorso è sorprendente, dall’inizio. La sfiga ci ha presi di mira in queste settimane. Ho tre costole fratturate e soprattutto la frattura è scomposta. Non abbiamo altra scelta che fermarci. Il medico è stato molto chiaro”.

LEGGI ANCHE: Pasquale La Rocca pubblica una dedica social per Barbara d’Urso

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo discorso, Francesca Fialdini ha aggiunto: “Noi abbiamo contato soltanto sui nostri corpi mentre ballavamo. Non abbiamo usato nessun escamotage, non potevamo iniziare adesso con delle sedie, dei tavoli, dei letti, delle tende o dei lampadari. Non siamo noi. Noi siamo due corpi che provano a esprimere tutte le emozioni che hanno dentro. Giovanni mi ha spiegato questo e anche per rispetto del suo lavoro io non posso accettare una gara al ribasso. Se c’è da prendere del tempo, ce lo prendiamo tutto”.

Per la Fialdini però potrebbe esserci ancora una possibilità. Qualora dovesse guarire in tempo, Francesca potrà partecipare al ripescaggio che avverrà tra qualche settimana e potrà sperare di rientrare ufficialmente in gara. Non resta dunque che augurare una pronta guarigione alla presentatrice, con la speranza di poterla rivedere presto in pista.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.