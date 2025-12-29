Su Instagram Andrea Delogu è tornata a parlare del rapporto con Nikita Perotti. La conduttrice ha spiegato perché non possono stare insieme e il perché loro ci può esserci solo una bella amicizia.

Perché Andrea Delogu e Nikita Perotti non possono stare insieme

In tanti sembrano sperare in storia d’amore tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, ma il fatto che questo desiderio possa concretizzarsi è destinato a svanire. Nonostante la chimica evidente che li ha uniti a Ballando con le stelle, i due protagonisti hanno recentemente messo un punto fermo sulla questione, chiarendo che tra loro c’è solo una solida amicizia.

Dopo l’ospitata a Domenica In, durante una diretta Instagram Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno avuto l’opportunità di rispondere alle curiosità dei fan, che da settimane si domandano se il loro legame artistico e umano possa sfociare in qualcosa di più.

Nonostante l’affinità che li ha portati alla vittoria del programma e a un’intensa sul palco e dietro le quinte, Andrea Delogu ha risposto senza mezzi termini a chi le chiedeva del possibile flirt con Nikita. La conduttrice ha dichiarato: “Perché io ho 43 anni, lui 21. Il problema non è la differenza d’età, ma la sua età”.

Per me la spiegazione sta tutta nella risata di Nikita.

Così tanto giusta che non la so spiegare pic.twitter.com/SZYSoH8FaK — (@GiuGiuSanto) December 26, 2025

Andrea ha quindi chiarito che non è tanto la differenza d’età a renderla scettica. Piuttosto la giovinezza di Nikita, che la rende ancora troppo immaturo per una relazione sentimentale matura. La conduttrice, che ha già vissuto una storia con una persona molto più giovane, l’attore Luigi Bruno. Probabile, quindi, che ora non si senta pronta a intraprendere una nuova relazione. Specie con qualcuno che considera ancora troppo giovane per il suo percorso di vita.

Nonostante la differenza di età, Andrea Delogu ha comunque sottolineato il profondo legame che la unisce a Nikita. Una bella amicizia nata durante l’esperienza a Ballando con le stelle. La complicità tra loro è evidente, ma si tratta di un legame che non potrebbe andare oltre. E Nikita, sempre pronto a sostenere Andrea, ha confermato che tra loro non c’è alcun interesse romantico, pur continuando a nutrire un grande affetto e stima reciproca.

Quindi, per chi sperava in una love story tra la conduttrice e il giovane ballerino, la verità è chiara: “Tra noi c’è una bella amicizia, niente di più”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.