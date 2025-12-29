Nel nord di Bucarest nascerà un gigantesco parco tematico dedicato al mito di Dracula, tra montagne russe, hotel, labirinti e scenografie gotiche. Un investimento da un miliardo con ambizioni internazionali



La Romania prepara il suo colpo più audace nel mondo dell’intrattenimento: Dracula Land Romania, un enorme parco divertimenti ispirato alla figura di Vlad III di Valacchia e al Dracula di Bram Stoker. L’area scelta per la costruzione è Snagov, a nord di Bucarest, luogo che già oggi attira curiosi e appassionati grazie alle leggende sul principe guerriero diventato vampiro letterario.

Dove sorgerà il parco: Snagov, la terra del mito

Snagov non è un luogo casuale. Immerso tra laghi, boschi e antiche storie, rappresenta uno dei simboli più evocativi della tradizione romena legata al conte oscuro. Qui nascerà un complesso turistico di dimensioni imponenti, pronto ad accogliere migliaia di visitatori ogni giorno.

Un regno sul sangue di leggenda: attrazioni, hotel, spettacoli

Il progetto punta in grande: una superficie di oltre tre chilometri quadrati, con montagne russe, labirinti, case stregate e percorsi immersivi dal sapore gotico. Non soltanto giostre, ma anche hotel, ristoranti e spazi per eventi, pensati per trasformare la visita in un’esperienza completa, giorno e notte.

Quattro aree tematiche tra Stoker e Vlad l’Impalatore

Il parco sarà diviso in quattro zone ispirate tanto alla narrativa di Stoker quanto alla storia reale. Alcune scenografie riporteranno il visitatore tra i vicoli di Londra e New Orleans, capitali immaginarie del vampirismo popolare.

Ambizioni globali e incognite finanziarie

La Romania sogna in grande: l’obiettivo è competere con colossi come Disneyland Paris. Si parla di milioni di visitatori e migliaia di nuovi posti di lavoro, con ricadute economiche per tutta l’area balcanica. Ma senza una data di apertura ufficiale, resta l’interrogativo su tempi, costi reali e sostenibilità di un investimento da un miliardo di euro.