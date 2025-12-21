Cosa hanno raccontato Andrea Delogu e Nikita Perotti

Questo pomeriggio a Domenica In Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno celebrato la vittoria a Ballando con le Stelle. La conduttrice e il ballerino hanno chiarito e svelato se stanno o no insieme, per poi dare un annuncio importante.

Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme?

Si è tanto parlato del rapporto tra Andrea Delogu e Nikita Perotti durante la loro avventura a Ballando con le Stelle, che li ha visti ieri uscire vincitori. Oggi la conduttrice e il ballerino sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In e hanno avuto modo di parlarne pubblicamente.

Nonostante i chiarimenti da parte dei diretti interessati e di chi li conosce bene, ciò non è bastato a spegnere i gossip recenti. Andrea Delogu a Domenica In con un sorriso ha affermato

“Io innamorata? No! Nessuno è tornato dal passato. Il pubblico ha frainteso delle dichiarazioni d’affetto da parte nostra. È una grande amicizia”, ha detto.

A fare da eco alle sue parole ci ha pensato il ballerino: “No, non c’è la morosa, sono single. Dev’essere bella, simpatica, un’Andrea Delogu dev’essere…”, ha aggiunto Nikita Perotti scherzoso.

L’annuncio di Andrea e Nikita a Domenica In

Ma non è stata l’unica cosa importante detta. Dopo il chiarimento sulla loro situazione sentimentale, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno fatto un bell’annuncio al pubblico di Domenica In.

Il loro rapporto lavorativo infatti non si concluderà con Ballando con le Stelle. La conduttrice de La porta magica ha fatto sapere che il suo insegnante e ballerino sarà nel cast del suo programma. Ecco le sue parole a riguardo:

“Nikita farà parte del cast de La porta magica. Ha talento, è bravo. Dalle 17:00 su Rai 2, lui una volta a settimana realizzerà la sua rubrica, il suo ballo. Io sono contenta perché quando incontri una persona di talento come fai tu, dai spazio a tutti coloro in cui credi”.

Notizia questa dunque che conferma il legame solido e profondo che si è creato tra Andrea Delogu e Nikita Perotti.

