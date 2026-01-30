Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie? Una frecciata eloquente sui social lo lascia pensare
Un gesto di Andrea Iannone sui social sembra confermare la rottura con Elodie
Nell’ultimo post su Instagram si cela una frecciatina da parte di Andrea Iannone che sembra confermare la rottura con Elodie.
Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie?
Si torna a parlare di Andrea Iannone e di Elodie, ma stavolta per un gesto social compiuto nella giornata odierna da parte del motociclista. Sul suo profilo Instagram, infatti, lo sportivo è molto attivo e ha pubblicato un carosello di foto che sembra nascondere una frecciata diretta proprio alla cantante romana.
Il tutto a partire dalla didascalia scelta “Day by day”, che significa “Giorno dopo giorno”, quasi a voler spiegare che ci sia stato un cambiamento importante nella sua vita.
Da tempo si parla infatti di rottura tra Elodie e Andrea Iannone. Tra una paparazzata e un’altra e movimenti social, lei in compagnia della ballerina Franceska Nuredini e lui con Rocío Muñoz Morales e quello scambio di like con Belen Rodriguez (la quale però non sembra volerne sapere di un ritorno di fiamma), l’attenzione è decisamente altissima su entrambi.
Ma non è solo questo ad aver attirato l’attenzione.
La frecciatina di Iannone
Tralasciando il sottofondo musicale scelto da Andrea Iannone, a colpire è stata una delle foto pubblicate, che conserva una frase che non ha bisogno di grosse interpretazioni:
“Le donne vanno e vengono ma la vita non ti premia due volte con una brava donna”
Una frecciatina che ha portato gli utenti del web a pensare che con queste parole Andrea Iannone starebbe confermando la rottura con Elodie.
Al momento la cantante non ha replicato a queste parole e non è detto che sia intenzionata a farlo. Chissà! Intanto il pubblico sembra essersi diviso sulla faccenda. Cosa succederà?
