Nell’ultimo post su Instagram si cela una frecciatina da parte di Andrea Iannone che sembra confermare la rottura con Elodie.

Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie?

Si torna a parlare di Andrea Iannone e di Elodie, ma stavolta per un gesto social compiuto nella giornata odierna da parte del motociclista. Sul suo profilo Instagram, infatti, lo sportivo è molto attivo e ha pubblicato un carosello di foto che sembra nascondere una frecciata diretta proprio alla cantante romana.

LEGGI ANCHE: Spuntano nuovi retroscena sul rapporto tra Elodie e Franceska (e sulla presunta rottura con Iannone)

Il tutto a partire dalla didascalia scelta “Day by day”, che significa “Giorno dopo giorno”, quasi a voler spiegare che ci sia stato un cambiamento importante nella sua vita.

Da tempo si parla infatti di rottura tra Elodie e Andrea Iannone. Tra una paparazzata e un’altra e movimenti social, lei in compagnia della ballerina Franceska Nuredini e lui con Rocío Muñoz Morales e quello scambio di like con Belen Rodriguez (la quale però non sembra volerne sapere di un ritorno di fiamma), l’attenzione è decisamente altissima su entrambi.

Ma non è solo questo ad aver attirato l’attenzione.

La frecciatina di Iannone

Tralasciando il sottofondo musicale scelto da Andrea Iannone, a colpire è stata una delle foto pubblicate, che conserva una frase che non ha bisogno di grosse interpretazioni:

“Le donne vanno e vengono ma la vita non ti premia due volte con una brava donna”

Il post di Andrea Iannone

Una frecciatina che ha portato gli utenti del web a pensare che con queste parole Andrea Iannone starebbe confermando la rottura con Elodie.

Al momento la cantante non ha replicato a queste parole e non è detto che sia intenzionata a farlo. Chissà! Intanto il pubblico sembra essersi diviso sulla faccenda. Cosa succederà?

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.