Il settimanale Oggi ha pubblicato dei retroscena sul rapporto tra Elodie e Franceska e sulla presunta rottura con Iannone

Il rapporto tra Elodie e Franceska nato durante la storia con Iannone

Elodie, la ballerina Franceska Nuredini e Andrea Iannone sono chiacchieratissimi. La loro vita privata negli ultimi mesi è spesso oggetto di gossip e indiscrezioni. Lo è stato anche durante e dopo le vacanze in Thailandia, quando la cantante è stata beccata dal settimanale Chi in compagnia della ballerina Franceska Nuredini (che ha fatto parte del corpo di ballo del suo ultimo tour).

LEGGI ANCHE: Elodie protagonista con Pier Francesco Favino della serie TV Netflix “Nemesi”, quando esce

Le due sono apparse inseparabili, confermando il profondo legame che si è creato tra loro. A realizzare una sorta di riassunto sugli avvenimenti della loro conoscenza, ci ha pensato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

La presunta rottura tra la cantante e il motociclista

Nella rivista infatti sono state riportate a galla della foto risalenti a giugno 2025, in cui Elodie, Andrea Iannone e Franceska rientravano in hotel tutti e tre insieme. In quel periodo le cose tra la cantante e il motociclista andavano alla grande e quelle immagini non avevano destato sospetti.

Risale poi a inizio luglio la vacanza a Ibiza di Elodie, insieme all’amica Diletta Leotta, alcune ballerine del tour e, tra queste, proprio Franceska. Il settimanale infatti ha reso noti degli scatti al mare delle due.

Nonostante tutto, però, la cantante e il pilota erano ancora felicemente fidanzati e, in qualche modo, il tutto andava a smentire i gossip.

Con il trascorrere del tempo pare che la storia tra Elodie e Andrea Iannone abbia iniziato a scricchiolare, poiché visti meno spesso insieme e per aver trascorso le vacanze di Natale da separati. Peraltro mentre Elodie si trovava a Napoli per Capodanno in occasione del concerto (in cui era presente anche Franceska), dall’altra Iannone si trovava in Spagna ed è qui che avrebbe conosciuto Rocío Muñoz Morales (fonte Chi).

Ed eccoci poi arrivati a gennaio, con le vacanze di Elodie in Thailandia che tanto hanno fatto chiacchierare, dove Franceska è stata una presenza fissa, mentre Andrea Iannone si sarebbe appunto avvicinato all’attrice spagnola. Dandolo ha affermato dunque che sarebbe stato questo a spingere la cantante a mostrarsi più vicina e complice con la ballerina.

Andrea Iannone: dal riavvicinamento a Belen a Rocío

E Andrea Iannone in tutto questo? Dopo i gossip di una presunta rottura con Elodie (mai confermata dai diretti interessati anche se i segnali sembrano esserci tutti), dei movimenti social e paparazzate hanno attirato l’attenzione.

Uno su tutti l’aver ripreso a seguire l’ex fidanzata Belen Rodriguez, con la quale c’è uno scambio di like di tanto in tanto. Questi gesti da parte di Andrea Iannone non sono passati affatto inosservati e c’è chi ha dunque pensato a un riavvicinamento tra loro.

Sempre Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha fatto ha spiegato che il “segui” da parte di Andrea Iannone a Belen Rodriguez fosse un piano più ampio di semplice riavvicinamento. Il giornalista sostiene infatti che il pilota avrebbe scritto un messaggio alla conduttrice argentina la notte di Capodanno, mentre lei si trovava in Argentina con la famiglia. L’iniziativa però pare non aver sortito l’espetto sperato.

“Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l’errore di voltarmi indietro in amore“, avrebbe confidato la Rodriguez ad amici più cari.

Dall’altra parte, però, Andrea Iannone ha fatto parlare di sé anche per la paparazzata in compagnia di Rocío Muñoz Morales, attrice ed ex di Raoul Bova.

Per ora in generale tutte le parti hanno preferito non dare adito ai gossip. Lo faranno in futuro?

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.