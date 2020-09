Non è la prima volta che accade: su Instagram Andrea Iannone condivide un brano di Irama. Sarà suo fan?

Se dovessimo paragonare Andrea Iannone e Irama a due personaggi delle serie TV non possono che venirci in mente Nate Archibald e Dan Humphrey. I due, apparentemente diversi tra loro, hanno avuto una cosa in comune: la stessa ex. Se entrambi i personaggi di Gossip Girl hanno perso la testa per Serena van der Woodsen, il pilota di Moto GP e il vincitore di Amici, invece, l’hanno fatto per Giulia De Lellis.

Seppur per un breve periodo Andrea Iannone e Irama hanno vissuto un’intensa storia d’amore con l’influencer, ma sia l’una che l’altra si sono concluse prima del previsto. A seguire, infatti, la De Lellis è tornata tra le braccia di Andrea Damante, anche se nell’ultimo periodo si trovano a vivere una delicata crisi.

Intanto che ci si aspetta come e quando si risolveranno le cose tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ora è Iannone a far parlare di sé, ancora una volta. Il centauro, infatti, dev’essere davvero un grande fan di Irama. Già in passato è accaduto che il pilota di Moto GP abbia condiviso un brano del cantante (Mediterranea per l’esattezza).

Il gesto di Andrea Iannone in quella circostanza fece molto sorridere. L’ex fidanzato di Giulia De Lellis, che ora si trova a Lugano, deve nutrire una grande stima nei confronti del cantautore, tanto che nelle scorse ora ha ripetuto il gesto. Iannone infatti ha pubblicato nelle sue Instagram Stories la canzone Dedicato a te, contenuta nel nuovo disco di Irama. Ed eccone la prova…

Instagram Stories – Andrea Iannone

Chissà cosa ne penserà Giulia De Lellis nel vedere un suo ex (Andrea Iannone) condividere la canzone di un altro suo ex…Irama! Sicuramente al cantante farà piacere sapere di avere supporto da parte dello sportivo. E a proposito del centauro nei giorni scorsi sono arrivate importanti novità….

Andrea Iannone vicino a Soleil Sorge?

Probabilmente Andrea Iannone non lo vedremo al GF Vip, come emerso nelle scorse settimane. Potrebbero esserci, però, novità in amore per il pilota, paparazzato con Soleil Sorge. Tramite il settimanale Chi sono spuntate fuori delle foto di Iannone e Soleil, ma anche dei dettagli importanti in merito a questa ipotetica frequentazione.

Ma leggiamo di più in merito a questo gossip:

“IANNONE RITORNA IN PISTA CON SOLEIL STASI, L’EX DEL “COGNATO” JEREMIAS RODRIGUEZ – Sul numero di “Chi” in edicola da ‪mercoledì 26 agosto‬, le immagini esclusive che documentano la nascita di una nuova coppia: quella formata da Andrea Iannone e dall’influencer ed ex “naufraga” Soleil Stasi Sorge. Uno strano “triangolo” visto che lei è l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez , il miglior amico di Iannone e suo ex “cognato” ai tempi quando il pilota era fidanzato con Belen”.

Sempre a proposito di Andrea Iannone e Soleil Sorge si legge ancora come abbiano trascorso del tempo insieme in Sardegna:

“Iannone per quasi tutta l’estate è rimasto chiuso nel suo bunker di Lugano a pubblicare foto della propria moto in attesa della revisione della sentenza per doping che lo aveva condannato a 18 mesi di squalifica. Si è concesso una breve vacanza in Sardegna. Breve ma efficace, visto che ha incontrato Soleil lo scorso giovedì sera e ha trascorso con lei due giorni, prima di prendere il suo stesso volo, direzione Malpensa, e di riaccompagnarla a casa con un autista”.

Né Andrea Iannone né Soleil Sorge hanno proferito parola riguardo a questo gossip. Cosa bolle in pentola?

