La scorsa settimana Spadino ha deciso di ritirarsi ufficialmente da L’Isola dei Famosi. Adesso però spunta un retroscena inaspettato, che rivela il presunto motivo per cui l’ex concorrente di Italia Shore avrebbe deciso di lasciare il reality show di Canale 5.

Perché Spadino si sarebbe ritirato da L’Isola dei Famosi

Non c’è pace quest’anno a L’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality show di Canale 5 è infatti partita solamente tre settimane fa ma nel giro di pochi giorni è già accaduto di tutto. Oltre alle varie dinamiche nate tra i concorrenti, ben sei naufraghi hanno deciso di ritirarsi e di lasciare l’Honduras per fare ritorno in Italia. Solo la scorsa settimana ad abbandonare il programma è stato anche Spadino, che ha dichiarato: “Me ne voglio andare a casa con il sorriso, perché ho paura di perderlo se resto qua”.

Nel mentre nelle ultime ore è arrivata voce che domani sera, nel corso della nuova diretta, arriveranno nuovi concorrenti e pare che tra loro ci sia anche Jasmin Melika Salvati, che come in molti sapranno è proprio l’ex fidanzata di Spadino. I due si sono conosciuti e innamorati lo scorso anno, quando entrambi erano nel cast di Italia Shore. Tuttavia poche settimane dopo la relazione è giunta al termine e la coppia si è così persa di vista.

Oggi dunque è emerso un nuovo retroscena, che rivelerebbe il presunto motivo per cui Spadino avrebbe deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Secondo quanto riferisce Amedeo Venza, l’ex naufrago, sapendo dell’arrivo della sua ex, avrebbe deciso di lasciare l’Honduras per non incontrare Jasmin. Stando a quando si legge, Spadino avrebbe voluto evitare speculazioni sulla sua vita privata e sui motivi che hanno portato alla fine della relazione.

Naturalmente al momento si tratta di indiscrezioni e non è chiaro se sia questo il reale motivo che ha spinto l’ex volto di Italia Shore ad abbandonare l’Honduras.