Giulia De Lellis ha voluto fare un importante regalo a Tony Effe e ha fatto creare un anello personalizzato proprio per il trapper. Ecco il video dell’oggetto prezioso.

L’anello che Giulia De Lellis ha regalato a Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe, per un certo periodo di tempo, hanno preferito volare sotto i radar per quanto riguarda la loro relazione. Si sono frequentati lontano da occhi indiscreti anche se i rumor sono riusciti a girare lo stesso rimbalzando per tutta l’Italia.

Con il passare dei mesi sono finalmente usciti allo scoperto e hanno anche annunciato, a distanza di non molto, di stare aspettando una bambina. L’influencer si è mostrata con il pancione sui social e molto presto daranno il benvenuto nel mondo alla piccola Priscilla.

Oltre a tutto ciò, l’argomento che vogliamo trattare oggi riguarda un regalo all’apparenza molto costoso che Giulia De Lellis ha voluto fare a Tony Effe. Nel video qui sotto possiamo vedere un anello tempestato di diamanti che ha la forma di una ‘P’ legata da un fiocco rosa.

Ovviamente il riferimento è molto chiaro ed è legato alla figlia Priscilla. La De Lellis ha scelto A Jewellers per la produzione di tale oggetto prezioso, una boutique il cui sito ufficiale presenta anche i prezzi di tali accessori. In molti, infatti, potrebbero chiedersi quanto costa l’anello che Giulia De Lellis ha regalato al compagno.

La risposta è che, essendo stato creato dall’influencer stessa, non possiamo saperlo con certezza. In media, tuttavia, un anello sul sito viene venduto tra le 600 e le 4.500 sterline. In molti, tuttavia, ritengono che in questo caso si parli di una cifra molto più elevata ma probabilmente non lo sapremo mai.