In queste ore Andrea Iannone è tornato a parlare della sua storia con Elodie, spendendo importanti dichiarazioni. Ecco le parole del campione di Moto GP.

La dichiarazione d’amore di Andrea Iannone

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione è stato Andrea Iannone. Il celebre campione di Moto GP è stato infatti ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT e nel corso della chiacchierata non è naturalmente mancato il capitolo Elodie. Come è noto a tutti, i due da ormai diversi anni sono legati sentimentalmente e ancora oggi tutto procede a gonfie vele per la coppia. Andrea dunque, parlando della relazione con la cantante (che al momento è alle prese col suo nuovo tour di palasport), ha affermato;

“Elo è una persona che negli ultimi anni mi ha dato un supporto emotivo sotto tutti i punti di vista. Ci siamo conosciuti quando io ero fermo, in Puglia, al compleanno di un amico in comune. Ci siamo fidanzati subito. Abbiamo un supporto l’uno per l’altro che mi riempie di felicità. Umanamente è una persona stupenda, ha tantissimi pregi”.

Ma non è finita qui. Andrea Iannone ha anche speso importantissime dichiarazioni per Elodie e, facendole una vera dedica d’amore, ha aggiunto: “In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura molto importante nella mia vita. Ci siamo entrambi incastrati molto bene”.

LEGGI ANCHE: La Ruota della Fortuna si allunga fino a gennaio

Andrea ha poi parlato degli ultimi mesi intensi che ha vissuto Elodie, che quest’anno si è esibita per la prima volta negli stadi italiani. A riguardo Iannone ha affermato: “Io a San Siro ero con lei dietro il palco. Quando sono sceso giù vedevo tutta quella gente. So quanto ha lavorato, quanto lavora e quanto si impegna. Quest’anno ha lavorato tantissimo. Prima degli stadi era molto stressata. Mi sono emozionato anche io. Ero molto felice per i traguardi che ha raggiunto. Hanno fatto tutti un grandissimo lavoro”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.