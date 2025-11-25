Non si arresta il successo de La Ruota della Fortuna. Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, Mediaset avrebbe infatti deciso di allungare il game show fino a gennaio.

Arrivano nuove puntate de La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna continua a volare in alto. Da ormai diversi mesi la nuova edizione del fortunato game show di Canale 5 sta macinando ascolti record e sera dopo sera tiene compagnia a milioni di telespettatori, al punto sda confermarsi come il programma del momento. Come è noto però lo show, almeno secondo i piani iniziali, sarebbe dovuto terminare proprio in queste settimane, nel mese di novembre. Tuttavia, visti gli incredibili risultati raggiunti da Gerry Scotti e Samira Lui, Mediaset sembrerebbe aver preso una decisone sul futuro della trasmissione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, pare che i vertici abbiano deciso di allungare la Ruota con nuove puntate inedite. Il game show dunque, stando a quanto si legge su Publitalia, dovrebbe andare in onda nel Preserale di Canale 5 fino a gennaio e non si escludono ulteriori allungamenti.

Grande successo dunque per La Ruota della Fortuna, che continua ad entrare sera dopo sera nelle case degli italiani. Di recente intanto Gerry Scotti è tornato a commentare la sfida quotidiana con Stefano De Martino e Affari Tuoi. A riguardo il conduttore, che ha elogiato il suo collega, ha affermato:

“A settembre, quando portavo fuori il cane, vedevo, soprattutto nelle case al primo piano, cosa guardavano gli italiani e mi rendevo conto che la partita era bella. Voglio rendere onore ad un avversario giovanissimo, Stefano De Martino, perché, mettendo insieme le componenti dei nostri due programmi, facciamo una cosa che non succedeva da 30 anni”.

