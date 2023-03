NEWS

Nicolò Figini | 14 Marzo 2023

GF Vip 7

La puntata del 13 marzo 2023 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. Il primo blocco è stato dedicato alla storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, squalificato la scorsa settimana dal reality. La vippina ha anche affermato di essere pronta per andare a convivere con il fidanzato. Successivamente abbiamo scoperto che l’eliminato è stato Andrea Maestrelli, per poi assistere a un piccolo scontro tra Giaele De Donà e Sonia.

Il televoto varrà per eleggere il secondo finalista dell’edizione. Il metodo scelto è ancora una quello dei piramidali. Chi scegli quello rosso può andare in confessionale, mentre chi lo pesca nero deve dire il nome davanti a tutti quanti. Arriva, quindi, il momento delle nomination:

Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita

Giaele ha nominato Daniele Dal Moro

Nikita ha nominato Giaele

Milena Miconi ha nominato Onestini

Micol Incorvaia ha nominato Antonella

Antonella ha nominato Micol

Daniele ha nominato Milena

Alberto De Pisis ha nominato Giaele

Oriana ha nominato Nikita

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination al Grande Fratello Vip 7, quindi, troviamo Nikita, Giaele, Antonella, Daiele, Micol, Milena e Onestini. Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.