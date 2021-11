1 La caduta di Andrea Nicole

Sono ormai trascorsi più di due mesi da quando Andrea Nicole Conte ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne. Come sappiamo fin dal primo momento la storia della bella tronista ha commosso il pubblico e in breve è diventata uno dei volti più amati del dating show di Maria De Filippi. A poco a poco infatti la Conte si è aperta e ha raccontato una parte della suo vissuto, e in molti attendono con ansia il momento della scelta. Proprio alcuni giorni fa, durante una bellissima esterna con Ciprian, Andrea Nicole ha parlato della sua famiglia e del suo momento più difficile. Queste le sue dichiarazioni:

“Il momento più difficile del mio percorso? Quando ho capito che i miei genitori non mi capivano. Purtroppo ho avuto paura della mia famiglia per un tot di tempo, quindi non mi andava di aprirmi subito con loro. Ho cercato prima un equilibro in me, poi quando sono stata pronta ho scritto una lettera a mamma, ma avevo paura a dargliela”.

Nel mentre al momento Andrea Nicole Conte oltre a frequentare Ciprian sta conoscendo anche Alessandro, e in molti si chiedono con chi dei due lascerà il programma. In attesa di scoprirlo, nella puntata andata in onda oggi c’è stato un piccolo incidente per la tronista. Dopo essere scesa dalle scale, mentre si recava al suo posto, Andrea Nicole è infatti inciampata ed è caduta. Tuttavia, nonostante la brutta botta, sembrerebbe che la Conte stia bene e non sembrerebbe aver riportato danni.

CHE VOLO HA FATTO ANDREA NICOLE AIUTO pic.twitter.com/teYI1X9nsR — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 18, 2021

Qualche settimana fa nel mentre Andrea Nicole, sempre nel corso di un’esterna, ha svelato un retroscena inedito sui suoi ex fidanzati. Andiamo a rivedere le parole della tronista di Uomini e Donne.